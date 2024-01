9 Cara Menghilangkan Jerawat di Pipi Sampai Bekasnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang paling sering dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bisa muncul di bagian wajah mana pun, termasuk pipi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti produksi minyak berlebihan, bakteri, sel kulit mati, dan hormon.

Selain itu, bekasnya pun muncul setelah sembuh. Perubahan warna kulit menjadi hitam disebabkan oleh peningkatan produksi melanin (pigmen) yang dihasilkan dari respon alami kulit terhadap peradangan. Salah satu faktor yang menyebabkan peradangan dan menimbulkan bekas adalah kebiasaan memencet jerawat. Berikut 9 cara menghilangkan jerawat dan bekasnya di pipi:

1. Rutin membersihkan wajah

Langkah pertama sebagai cara menghilangkan jerawat dengan membersihkan wajah secara rutin. Upaya ini merupakan cara terpenting untuk mencegah dan menghilangkan noda membandel pada muka. Bersihkan wajah dua kali sehari, pagi dan sore, dengan pembersih wajah lembut yang tidak menyumbat sel. Disarankan memakai pembersih wajah non komedogenik karena tidak menyumbat pori-pori.

2. Mengoleskan obat jerawat yang diresepkan dokter

Obat jerawat yang diresepkan oleh dokter dapat membantu mengatasi jerawat dengan cepat dan efektif. Semakin cepat Anda mulai mengobati jerawat Anda, semakin cepat pula bekasnya hilang. Namun obat jerawat ini juga dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi kulit, pengelupasan, dan kulit kering. Sebaiknya tetap konsultasikan dengan dokter kepercayaan Anda apabila ingin mengobati jerawat dengan obat kimia.

3. Selalu Memakai Sunscreen

Paparan sinar matahari dapat memperburuk bekas noda jerawat dan merangsang produksi melanin. Bekasnya sulit hilang karena sinar UV membuat kulit gelap. Jadi ingatlah untuk memakai tabir surya setiap hari dan pilih produk dengan SPF minimal 30 atau lebih tinggi. Untuk perlindungan optimal, sebaiknya gunakan juga tabir surya setiap 3-4 jam sekali.

4. Menggunakan Serum Vitamin C

Vitamin C merupakan antioksidan kuat yang memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh dan kulit wajah secara keseluruhan. Kandungan antioksidan pada vitamin C terbukti mencerahkan kulit dengan mengurangi oksidasi penyebab produksi melanin. Kandungan yang memiliki sifat anti inflamasinya dapat membantu sebagai cara menghilangkan jerawat di pipi. Untuk menghilangkan bekas jerawat lebih cepat, Anda bisa menggunakan serum pencerah seperti yang mengandung vitamin C pada pagi atau sore hari sebelum tidur. Namun, bahan alami ini mungkin kurang cocok untuk orang yang memiliki kulit sensitif.

5. Menerapkan Pola Makan Sehat

Mengonsumsi terlalu banyak gula dan produk susu dapat meningkatkan produksi minyak dan memberi makan bakteri penyebab jerawat. Sebaliknya, tingkatkan asupan makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan sehat tidak hanya membantu membersihkan kulit, tetapi juga dapat mempercepat proses penyembuhan jerawat di pipi.

6. Tingkatkan Asupan Air

Kurangnya kelembaban dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Maka dari itu minumlah air yang cukup setiap hari untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dan mendukung proses penyembuhan jerawat beserta bekasnya. Pastikan Anda minum setidaknya 8 gelas air setiap hari supaya elastisitas kulit wajah tetap terjaga.

7. Eksfoliasi

Eksfoliasi dilakukan supaya sel kulit mati terangkat dan efektif untuk memudarkan bekasnya di pipi. Untuk perawatan kulit berjerawat, Anda bisa memilih produk yang mengandung salicylic acid (BHA) dan glycolic acid (AHA). Kandungan tersebut dapat menembus pori-pori kulit, membuka sumbatan dan mempercepat penyembuhannya. Penerapannya harus dibatasi 2 hingga 3 kali seminggu di malam hari.

8. Pola Hidup Sehat

Tidur 7-9 jam setiap malam, olahraga teratur, berhenti merokok dan minum alkohol sangat membantu. Dengan pola hidup sehat, kulit wajah terlindungi dari masalah, termasuk jerawat. Ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan sarung bantal dan handuk muka agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya bakteri penyebab jerawat.

9. Konsultasi dengan Dokter Kulit

Jika jerawat di pipi masih mengganggu dan tak kunjung hilang, segera konsultasikan ke dokter kulit. Dokter kulit Anda akan membantu Anda memilih perawatan yang tepat berdasarkan jenis dan tingkat keparahan jerawat Anda. Ada berbagai teknik untuk menghilangkan bekas jerawat antara lain chemical peeling, terapi laser, dan mikrodermabrasi. Meskipun membutuhkan proses berulang, tetapi bekasnya dapat cepat diatasi.

Mengobati jerawat dan bekas luka di pipi membutuhkan perhatian serta perawatan yang konstan. Jadi jawaban dari pertanyaan berapa lama jerawat di pipi hilang tergantung dari kondisi kulit dan cara yang digunakan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda.Itu sebabnya penting untuk mencoba metode yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, disesuaikan dengan kebutuhan kulit Anda.

