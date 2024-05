7 Cara Glow Up untuk Pria Agar Penampilan Berseri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Glow up merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan positif dalam penampilan seseorang. Glow up tidak hanya berlaku bagi wanita, tetapi juga penting bagi pria untuk merawat diri dan tetap bersih sehingga bisa tampil menarik.

Ciri pria yang glow up tidak harus tampan, tapi harus bersih, segar, dan berseri. Itu artinya, pria bisa merawat penampilannya dengan baik. Lantas, bagaimana cara mendapatkan penampilan glow up? Berikut adalah cara glow up untuk pria agar tetap bersih dengan mudah.

Cara Glow Up untuk Pria

1. Rutin Menjaga Kebersihan Wajah

Wajah menjadi satu hal yang harus diperhatikan agar bisa glow up. Mulailah dengan membersihkan wajah dua kali sehari, pagi dan malam, dengan pembersih wajah yang cocok untuk jenis kulit.

Kemudian gunakan pelembap ringan setelah mencuci wajah untuk menjaga kelembapan kulit. Seminggu sekali, lakukan eksfoliasi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan merangsang regenerasi kulit baru.

2. Perawatan Kulit

Selain wajah, perawatan kulit adalah langkah awal yang penting agar bisa glow up. Sebelum beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya setiap kali beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang merusak.

3. Rutin Berolahraga

Olahraga tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan mood dan kepercayaan diri.

Rutin berolahraga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga membantu menjaga kulit tetap sehat dan berseri. Namun, pastikan untuk selalu mencuci wajah setelah berolahraga untuk membersihkan keringat dan kotoran yang menempel pada kulit.

4. Rawat Rambut dan Pilih Style yang Sesuai

Gaya rambut dapat memberikan perubahan besar dalam penampilan seseorang. Gunakan produk perawatan rambut yang sesuai dengan jenis rambut, seperti sampo dan kondisioner yang mengandung bahan alami.

Hindari penggunaan terlalu banyak produk styling, dan pastikan untuk membersihkan rambut secara menyeluruh setiap kali Anda menggunakan produk tersebut.

5. Jaga Kesehatan Tubuh Bagian Luar dan Dalam

Jangan hanya fokus pada penampilan tubuh bagian luar saja, tapi pikirkan pula tubuh bagian dalam.

Mandi secara teratur dan gunakan sabun yang cocok untuk kulit Anda. Gunakan deodoran atau antiperspiran setiap hari untuk mencegah bau badan. Selanjutnya konsumsi makanan sehat dan minum cukup air untuk menjaga kulit tetap sehat dan glowing.

6. Pilih Pakaian yang Tepat

Pakaian memiliki peran besar dalam penampilan seseorang. Cobalah cari gaya pakaian yang sesuai dengan kepribadian dan bentuk tubuh.

Pastikan untuk selalu mengenakan pakaian yang rapi dan bersih. Jangan lupa cuci pakaian secara teratur dan jaga kebersihannya agar tetap segar dan nyaman dipakai.

7. Tidur yang Cukup

Cara glow up untuk pria selanjutnya adalah tidur yang cukup. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam, karena kurang tidur dapat membuat kulit terlihat kusam dan lelah.

Selain itu, gunakan bantal dan sarung bantal yang bersih untuk mencegah timbulnya jerawat dan infeksi pada kulit wajah.

RIZKI DEWI AYU

