Yang Perlu Dilakukan bila Ada Penumpang Pesawat Meninggal Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - "Adakah dokter di pesawat ini?" Pertanyaan itu selalu muncul saat ada penumpang pesawat yang tiba-tiba sakit atau mengalami gangguan kesehatan.

Pada Februari 2024, seorang penumpang pesawat American Airlines berusia 41 tahun meninggal dunia dalam penerbangan dari Republik Dominika ke Carolina Utara di Amerika Serikat setelah jatuh sakit. Beberapa minggu sebelumnya, penumpang Lufthansa berusia 63 tahun juga meninggal dalam penerbangan dari Thailand ke Jerman.

Kasus terakhir baru saja terjadi pertengahan Mei ini saat pesawat Singapore Airlines dari London ke Singapura mengalami turbulensi parah dan menyebabkan seorang penumpang berusia 73 tahun meninggal dunia.

"Kematian di udara pada ketinggian 35 ribu kaki adalah salah satu situasi paling menakutkan buat awak kabin," kata Jay Robert, mantan awak kabin dan pendiri merek A Fly Guy, kepada HuffPost.

Kapan penumpang bisa diumumkan meninggal?

Meski para awak kabin sudah dilatih untuk menangani situasi darurat seperti itu, tetap saja situasi bisa membuat stres dan trauma. Protokol di setiap maskapai berbeda-beda, awak kabin biasanya diberi pelatihan masalah darurat medis dasar, memberi tahu pilot, dan mencari bantuan dari tenaga medis bila ada di pesawat.

"Kami mencari tenaga medis profesional untuk membantu dan bila tidak ada dalam penerbangan, kami akan mengontak dokter di darat," ujar Heather Poole, awak kabin dan penulis Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet.

Menurut Dr. Paulo Alves dari MedAire, awak kabin tak boleh memastikan apakah penumpang tersebut sudah meninggal atau belum. "Namun bila ada kriteria tertentu, misalnya orang itu tak merespons atau bernapas, sudah dilakukan CPR selama 30 menit atau lebih dan sudah diberi bantuan pernapasan tanpa hasil, orang tersebut bisa dikatakan meninggal," katanya.

Jika ada masalah darurat dalam penerbangan, awak kabin harus memberi tahu pilot, yang akan memutuskan apakan pesawat akan terus melanjutkan perjalanan ke tujuan atau mendarat dulu di bandara terdekat. Ada aspek-aspek logistik dan kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan dalam proses ini.

