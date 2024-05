7 Alasan Kita Perlu Rutin Makan Buah Leci

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buah leci mengandung vitamin C, potasium, tembaga, magnesium, folat, dan nutrisi luar biasa lainnya. Buah kecil berair asal Cina ini dapat mengatasi sembelit dan membantu mengatur pergerakan usus.

Menurut laman Hindustan Times, Dr. Piyush Mishra, dokter umum dan petugas imunisasi di Distrik Timur Laut New Delhi, India, menjelaskan tujuh alasan makan leci baik untuk kesehatan secara keseluruhan dan aman tanpa menambah berat badan.

Menambah hidrasi

Leci mengandung air yang tinggi, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk hidrasi. Selama bulan-bulan yang panas, tetap terhidrasi sangat penting dan mengonsumsi leci dapat membantu mengisi kembali cairan, membuat Anda tetap sejuk dan segar.

Kaya vitamin C

Satu porsi leci menyediakan lebih dari 100 persen kebutuhan vitamin C harian. Antioksidan kuat ini penting untuk fungsi kekebalan tubuh, kesehatan kulit, dan pembentukan kolagen. Vitamin C juga membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan membantu penyerapan zat besi.

Kesehatan pencernaan

Leci mengandung banyak serat makanan yang meningkatkan kesehatan pencernaan. Konsumsi secara teratur dapat membantu mencegah sembelit dan memastikan kelancaran buang air besar, yang sangat penting ketika sistem pencernaan lebih rentan terhadap kelesuan dalam cuaca panas.

Menambah energi

Leci merupakan penambah energi alami karena kandungan karbohidrat yang tinggi, termasuk gula alami seperti fruktosa dan sukrosa. Gula ini memberikan pelepasan energi yang cepat, menjadikan leci sebagai camilan ideal untuk mengusir rasa lelah selama hari-hari yang panjang dan panas.

Antiperadangan

Leci kaya polifenol dan antioksidan lain yang memiliki sifat anti-inflamasi. Senyawa tersebut dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh sehingga berpotensi menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker.

Menjaga berat badan

Bagi yang memperhatikan berat badan, leci bisa menjadi tambahan yang bagus untuk diet karena rendah kalori dan lemak. Kandungan seratnya membantu meningkatkan rasa kenyang, mengurangi asupan makanan secara keseluruhan. Satu porsi leci dalam jumlah sedang dapat memuaskan hasrat makanan manis tanpa berkontribusi terhadap penambahan berat badan.

Kesehatan kulit

Kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi pada buah leci dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Nutrisi ini melawan stres oksidatif, yang dapat menyebabkan penuaan dini, dan mendukung produksi kolagen, menjaga kulit tetap kencang dan awet muda.

Untuk mendapatkan manfaat leci sekaligus menjaga berat badan yang sehat, disarankan untuk mengonsumsi 10-12 buah leci per hari. Selain itu, waktu yang ideal menikmati leci adalah menjadikannya camilan di pagi hari. Makan leci saat perut kosong dapat memaksimalkan penyerapan nutrisi. Mengonsumsinya sebagai camilan di antara sarapan dan makan siang juga dapat menjaga tingkat energi dan mencegah mengemil yang tidak sehat.

