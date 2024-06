Tanggal Merah dan Cuti Bersama Juni 2024, Ada Libur Panjang Empat Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terdapat sejumlah tanggal merah dan cuti bersama pada Juni 2024 untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pelajar dan pekerja. Bahkan, ada momen libur panjang selama empat hari karena libur nasional yang berdekatan.

Momen libur di tanggal merah ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu banyak orang. Pasalnya, waktu libur itu dapat dimanfaatkan untuk beristirahat, berwisata, dan berkumpul bersama keluarga.

Oleh karena itu, perlu diketahui tanggal merah dan cuti bersama Juni 2024 bagi Anda yang akan merencanakan liburan.

Lantas, kapan jadwal tanggal merah dan cuti bersama Juni 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Tanggal Merah dan Cuti Bersama Juni 2024

Pada Juni 2024, terdapat dua tanggal merah libur nasional dan satu hari cuti bersama. Adapun dua di antaranya adalah tanggal merah dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Dua tanggal merah berada di awal pekan, yang berpotensi menjadi libur panjang bagi masyarakat Indonesia. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sabtu, 1 Juni 2024: Libur Nasional Hari Lahir Pancasila

- Senin, 17 Juni 2024: Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

- Selasa, 18 Juni 2024: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

Dengan begitu, libur panjang akan berlangsung selama empat hari dan terjadi pada Sabtu, 15 Juni hingga Selasa, 18 Juni 2024.

Sebagai informasi, jadwal tanggal merah dan cuti bersama Juni 2024 telah diatur pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan cuti Bersama Tahun 2024 yang ditetapkan pada 12 September 2023 lalu.

SKB yang disepakati Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu adalah No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023.

Sisa Tanggal Merah dan Cuti Bersama 2024

Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur dan cuti bersama 2024 sebanyak 27 hari tanggal merah sepanjang tahun. Hal ini terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada 2024.

Setelah bulan Mei selesai dan memasuki pertengahan tahun, berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2024 yang masih tersisa.

Sabtu, 1 Juni 2024: Hari Lahir Pancasila

Senin, 17 Juni 2024: Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

Minggu, 7 Juli 2024: Tahun Baru Islam 1446 Hijriah

Sabtu, 17 Agustus 2024: Hari Kemerdekaan RI

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari Raya Natal

Daftar Cuti Bersama 2024

Selasa, 18 Juni 2024: Cuti Bersama Idul Adha 1445 Hijriah

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari Raya Natal

Daftar Hari Penting Juni 2024

Selain Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Idul Adha, ada juga sejumlah hari penting nasional sepanjang bulan Juni.

Meski begitu, hari penting ini tidak ditetapkan sebagai tanggal merah atau hari libur nasional. Adapun daftar hari penting Juni 2024 adalah sebagai berikut:

- Senin, 3 Juni 2024: Hari Pasar Modal Indonesia

- Senin, 10 Juni 2024: Hari Media Sosial Indonesia

- Senin, 17 Juni 2024: Hari Dermaga Nasional

- Jumat, 21 Juni 2024: Hari Krida Pertanian

- Sabtu, 22 Juni 2024: Hari Ulang Tahun Kota Jakarta

- Senin, 24 Juni 2024: Hari Bidan Nasional

- Sabtu, 29 Juni 2024: Hari Keluarga Nasional

