Ada Pizza hingga Sandwich, Inilah 5 Makanan yang Mengandung Garam Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Garam berasal dari dua mineral, yaitu natrium dan klorida. Dua mineral ini menjaga tingkat cairan dan mengubah nutrisi menjadi energi. Selain itu, natrium dan klorida juga mendukung irama jantung, fungsi otak, dan kontrol otot. Namun, garam yang dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke.

Peneliti juga mengungkapkan, asupan garam yang tinggi merupakan masalah kesehatan di sebagian besar dunia. Sebagian besar garam terkandung dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Akibatnya, seseorang perlu memperhatikan makanan yang mengandung garam tinggi agar dapat dihindari atau dikurangi.

Berikut daftar makanan yang mengandung garam dengan jumlah tinggi:

1. Udang Beku

Udang beku mengandung tambahan garam untuk menambah rasa dan bahan pengawet yang kaya natrium. Biasanya, udang tersebut mengandung natrium tripolifosfat untuk membantu meminimalkan hilangnya kelembapan selama pencairan. Satu porsi udang beku seberat 3 ons (85 gram) mengandung sebanyak 800 mg natrium. Jika ingin mengonsumsi udang, pilihlah udang segar yang baru ditangkap.

2. Sup Kemasan

Sup yang dijual di restoran cepat saji atau dalam kemasan mengandung banyak garam. Meskipun beberapa sup juga mengandung bahan tambahan rasa yang kaya natrium, tetapi rata-rata sup kalengan mengandung 700 miligram natrium per porsi seberat 245 gram.

3. Puding Instan

Meskipun tidak terasa asin, tetapi puding instan mengandung banyak natrium dalam campuran bahannya. Natrium ini berasal dari garam dan bahan tambahan disodium fosfat dan tetrasodium pirofosfat untuk mengentalkan puding instan. Puding dengan berat 25 gram mengandung 350 miligram natrium. Angka kandungan garam ini relatif tinggi, jika dikonsumsi setiap hari.

4. Keju Cottage

Keju cottage adalah sumber kalsium dan protein yang sangat baik. Namun, keju ini juga mengandung garam yang relatif tinggi. Satu porsi keju cottage dengan berat 113 gram mengandung 350 miligram natrium. Namun, penelitian menemukan bahwa membilas keju ini dengan air mengalir selama 3 menit dan mengeringkannya dapat mengurangi kandungan natrium sebesar 63 persen.

5. Pizza

Pizza mengandung banyak bahan dalam satu hidangan, seperti keju, saus, adonan, dan daging olahan. Bahan-bahan tersebut mengandung banyak natrium yang akan bertambah dengan cepat jika digabungkan.

Satu potongan besar pizza beku seberat 140 gram rata-rata mengandung 765 miligram natrium. Sementara itu, pizza dengan ukuran yang sama dari restoran cepat saji mengandung 957 miligram natrium. Akibatnya, penting untuk mengurangi konsumsi pizza.

6. Sandwich

Selain pizza, sandwich juga mengandung natrium dalam jumlah besar. Sandwich berukuran 6 inci atau 15 centimeter yang dibuat dengan potongan daging dingin rata-rata mengandung 1.127 miligram natrium. Kandungan garam ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika masih ingin tetap menikmati sandwich, pilih bahan yang tidak mengandung garam dengan jumlah tinggi, seperti dada ayam panggang, alpukat, dan tomat.

