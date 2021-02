8 Makanan Tinggi Vitamin C Selain Jeruk

TEMPO.CO, Jakarta - Makan sehat dan berolahraga adalah cara terbaik dan paling berkelanjutan untuk menjaga diri tetap bugar dan sehat. Suplemen seperti vitamin C juga dapat berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh.

Meskipun banyak suplemen yang tersedia di pasaran, yang terbaik adalah mendapatkan nutrisi dari makanan sehari-hari. Bicara tentang vitamin C, makanan pertama yang muncul di benak adalah jeruk.

Tidak diragukan lagi, jeruk kaya vitamin C. Tetapi, ada banyak makanan harian lain yang mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk. Berikut tujuh makanan yang memiliki kandungan vitamin C lebih banyak dari jeruk.

Pepaya

Studi menunjukkan makan pepaya dapat memperbaiki pencernaan, mencerahkan kulit, membersihkan sinus, dan memperkuat tulang. Satu mangkuk pepaya memiliki 88,3 mg vitamin C.

Stroberi

Satu mangkuk stroberi mengandung sekitar 87,4 mg vitamin C. Tidak hanya itu, stroberi mengandung folat dan senyawa lain dengan dosis yang layak, yang meningkatkan kesehatan jantung.

Kembang kol

Baik dipanggang atau dikukus, makan kembang kol memberi 127,7 mg vitamin C bersama 5 gram serat dan 5 gram protein.

Ilustrasi kembang kol. Freepik.com/Stockking

Nanas

Nanas mengandung bromelain, enzim pencernaan yang membantu memecah makanan dan mengurangi kembung. Bromelain bertindak sebagai agen anti-inflamasi alami yang membantu Anda pulih lebih cepat setelah latihan yang berat. Satu porsi nanas mengandung 78,9 mg vitamin C.

Brokoli

Brokoli memiliki khasiat pencegah kanker. Satu porsi sayuran ini memiliki 132 mg vitamin C dan serat.

Mangga

Mangga kaya vitamin A. Sebuah mangga berukuran sedang mengandung sekitar 122,3 mg vitamin C.

Paprika merah

Paprika merah rendah kalori dan kaya berbagai nutrisi, membantu meningkatkan suasana hati dan membuat bahagia. Dalam 100 gram paprika merah mengandung sekitar 127,7 mg vitamin C.

Kubis Brussel

Kubis kecil ini penuh khasiat antikanker, kaya fitonutrien dan serat. Satu porsi kubis Brussel mengandung sekitar 74,8 mg vitamin C. Jika tidak suka rasanya yang pahit, Anda bisa memanggangnya sedikit untuk mengeluarkan rasa manis di dalamnya.

Baca juga: Peneliti Ungkap Pentingnya Vitamin C buat Pasien Covid-19