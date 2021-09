Satu Buah Kiwi Mencukupi Kebutuhan Vitamin C Orang Dewasa Sehari

TEMPO.CO, Jakarta - Buah kiwi mengandung berbagai manfaat. Buah ini mengandung vitamin serta enzim yang baik bagi tubuh. Buah asal China ini banyak dibudidayakan di Selandia Baru. Buah ini sejenis beri, sehingga memiliki nama lain Gosberi China.

Dilansir dari jurnal milik Rizky Amalia, dkk (2017) dengan tajuk Analisis Ekstrak Buah Kiwi (Actinidia Deliciosa) Pada Kadar Ureum dan Kreatinin Serum Tikus Wistar yang Diinduksi Parasetamol, buah kiwi kaya vitamin C dan E. Satu buah kiwi mampu mencukupi kebutuhan vitamin C satu orang dewasa dalam sehari. Selain itu, kandungan vitamin C pada buah kiwi 17 kali lebih banyak dibandingkan apel serta dua kali lebih banyak dibandingkan jeruk maupun lemon.

Selain mengandung vitamin C, buah kiwi juga mengandung vitamin E yang tinggi. Kandungan vitamin E pada buah kiwi setara dengan dua kali kandungan vitamin E pada sebuah alpukat. Oleh karena itu, buah kiwi mengandung antioksidan yang tinggi. Bahkan buah kiwi termasuk dalam tiga buah yang memiliki antioksidan tinggi, bersama anggur merah dan jeruk orange.

Melihat buah kiwi kaya akan vitamin dan antioksidan, maka buah kiwi memiliki berbagai manfaat bagi tubuh, antara lain

Menjaga Kesehatan Jantung

Buah kiwi juga mengandung potasium yang bagi kesehatan jantung. Dilansir dari laman dinkes.bantulkab.go.id, kandungan potasium dalam dua buah kiwi dapat memenuhi 10% kebutuhan potasium harian pada orang dewasa. Hal ini berdampak pada peningkatan kesehatan jantung, mengurangi pembekuan darah, serta pengenceran darah.

Meredakan Gejala Batuk dan Asma

Dilansir dari laman rs-hga.co.id, kiwi dapat meredakan gejala batuk dan asma karena kandungan vitamin C dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat memperbaiki kondisi paru-paru jika penderita mengonsumsi buah kiwi secara teratur. Berdasarkan peneliti Italia, mengonsumsi perpaduan kiwi dan jeruk sejumlah 5 sampai 7 porsi dalam seminggu dapat meredakan gejala batuk dan asma pada anak.

enjaga Kesehatan Kulit

Buah kiwi dapat menjaga kekencangan dan kelenturan serta mencerahkan kulit. Hal ini karena buah kiwi kaya akan vitamin C. Vitamin C memiliki fungsi anti bakteri yang dapat mencerahkan kulit.

Baik Bagi Pencernaan

Buah kiwi ini mengandung enzim actinidin dan prebiotik. Enzim actinidin membantu tubuh untuk mengurai protein. Sedangkan kandungan prebiotik dalam buah kiwi dapat menjaga kesehatan usus manusia.

JACINDA NUURUN ADDUNYAA

