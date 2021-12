Ajak Netizen Ikuti Gaya Hidup Sehat, Herbalife Kembali Gelar Virtual Duathlon

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan nutrisi Herbalife Nutrition akan kembali menggelar kegiatan The Herbalife Nutrition Virtual Duathlon 2021 di Indonesia. Ajang lomba yang menggabungkan dua cabang olahraga atletik yaitu lari dan sepeda ini selaras dengan kampanye perusahaan Get Moving with Good Nutrition di Indonesia, sekaligus menjawab tingginya permintaan masyarakat akan event olahraga virtual.

Senior Director and Country General Manager, Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition Duathlon 2021 adalah jawaban atas tingginya permintaan dari masyarakat serta para penggemar olahraga. Ia pun bangga bisa terus mendukung gaya hidup sehat dan aktif mereka selama masa yang penuh tantangan ini. “Herbalife Nutrition Virtual Duathlon 2021 juga menjadi bentuk komitmen kami untuk mengkampanyekan gaya hidup aktif dan sehat, didukung nutrisi yang baik dan lomba ini dirancang untuk membantu masyarakat memulai kembali kebiasaan positif dalam mengonsumsi nutrisi yang baik dan kebiasaan hidup aktif, serta memberikan semangat satu sama lain untuk memulai perjalanan hidup sehat mereka," ujar Andam Dewi dalam konferensi virtual pada 10 Desember 2021.

Melalui kegiatan ini Herbalife Nutrition ingin meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengajak lebih banyak orang dalam menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. Sebelumnya masyarakat umum telah melakukan registrasi kit selama 12 November – 10 Desember 2021 untuk kemudian berlomba secara virtual mulai 10 - 31 Desember 2021. Setelah melakukan pendaftaran melalui situs web www.herbalifeid-virtualduathlon.com, para peserta dapat memilih 2 kategori lomba dalam kegiatan ini yaitu Wellness Coach Kit seharga Rp 692.000 dan Customer Kit seharga Rp 512.000.

Sebanyak 5000 orang peserta tercatat akan mengikuti ajang virtual ini, termasuk para triatlit nasional Indonesia seperti Andy Wibowo, Jauhari Johan, Chaidir Akbar dan Inge Prasetyo. Para atlet yang disponsori Herbalife Nutrition ini akan ikut ambil bagian dalam lomba virtual untuk menjadi contoh yang menginspirasi masyarakat dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan melalui olahraga teratur serta kebiasaan mengonsumsi nutrisi yang baik.

Seluruh peserta yang menyelesaikan lomba nantinya akan menerima medali finisher eksklusif dan e-certificate. Herbalife Nutrition Duathlon 2021 juga menawarkan 2 tantangan lomba dengan berbagai kesulitan yaitu Kategori Individu dengan 2 pilihan jarak yaitu jarak pendek (2KM Lari, 10KM Sepeda, 3 KM Lari) dan jarak yang lebih jauh (5KM Lari, 20KM Sepeda, 5KM Lari), serta Kategori Tim yang dapat diikuti 2-3 orang dalam 1 kelompok dengan 3 pilihan jarak yaitu jarak dekat (2KM Lari, 10KM Sepeda, 3 KM Lari), jarak sedang (5KM Lari, 20KM Sepeda, 5KM Lari) dan jarak jauh (10KM Lari, 40KM Sepeda, 10KM Lari)

Agar pendapaian peserta maksimal pada lomba ini, Herbalife Nutrition juga mengadakan serangkaian kegiatan lari secara virtual, termasuk sesi pelatihan virtual run yang akan dipandu oleh para atlet serta webinar tentang nutrisi yang akan dipandu oleh ahli nutrisi perusahaan, serta Nutrition Talks melalui tayangan langsung Facebook atau Instagram Live.

