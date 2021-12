Cara Mudah Mencegah Hipotensi karena Perubahan Posisi Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Hipotensi postural atau hipotensi ortostatik adalah menurunnya tekanan darah karena perubahan posisi tubuh. Misalkan kamu merasa pusing, penglihatan kabur, bahkan pingsan saat mengubah posisi tubuh dari duduk ke bangkit atau dari tidur ke bangun.

Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dito Anurogo mengatakan, ada pencekatan non-farmakologis atau terapi tanpa obat untuk mencegah dan mengurangi episode hipotensi ortostatik ini. "Hipotensi dalam bentuk sedang dapat menyebabkan pusing, lemas, pingsan, dan risiko cedera akibat jatuh," kata Dito dalam keterangan tertulis kepada Tempo.

Hipotensi level sangat rendah, menurut pendiri School of Life Institute, ini dapat membuat tubuh kekurangan oksigen untuk menjalankan fungsinya, yang mengakibatkan kerusakan pada jantung dan otak. Berikut cara mencegah dan mengatasi tekanan darah rendah karena perubahan posisi tubuh:

Mencegah terpapar lingkungan panas

Menghindari konsumsi makanan atau minuman panas

Menghindari mandi dengan air panas/hangat di siang hari

Hindari kudapan yang tinggi karbohidrat

Kurangi konsumsi minuman mengandung kafein

Meningkatkan asupan garam sekitar 10 sampai 20 gram per hari

Membatasi aktivitas pada dini hari dan setelah makan

Jangan memakai stockings ketat dan/atau abdominal binder, seperti stagen atau ikat pinggang sepanjang hari atau selama beraktivitas

Menghindari mengejan saat berkemih

Meninggikan posisi kepala saat tidur

Minum air dengan cepat sebelum berdiri

Aktif bergerak atau beraktivitas saat berdiri

Hindari diam saja atau melamun saat berdiri

Jangan memakai busana lembap atau basah saat cuaca panas

Minum minimal satu gelas jus anggur sebelum tidur untuk efek vasodilator

Ada pula pendekatan farmakologis atau pemberian obat untuk pasien hipotensi. Hanya saja, dokter harus mengidentifikasi dulu kondisi penderita, apakah termasuk hipotensi ortostatik tipe hipoadrenergik (neurogenik) atau tipe hiperadrenergik. Adapun jenis obat yang biasanya diresepkan oleh dokter, antara lain fludrocortisone, midodrine, atau pyridostigmine.

"Hipotensi perlu segera diatasi oleh dokter, sebelum berlanjut menjadi komplikasi," kata Dito Anurogo yang tengah menempuh S3 di International PhD Program for Cell Therapy and Regeneration Medicine (IPCTRM), College of Medicine, Taipei Medical University (TMU), Taiwan.

