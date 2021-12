6 Cara Alami Cegah Pradiabetes Tak Jadi Diabetes

TEMPO.CO, Jakarta - Pradiabetes merupakan kondisi yang menyebabkan orang memiliki kadar gula darah di atas normal. Meskipun belum dapat dipastikan jika kondisi ini akan berubah menjadi diabetes, jika tidak ditangani dapat menyebabkan diabetes tipe 2.

“Kurang dari sepertiga orang dewasa di Ameika Serikat menderita pradiabetes atau akan memilikinya dalam hidup. Tetapi, hampir setengah dari penderita mungkin tidak mengetahui karena kurangnya skrining pencegahan, pertemuan dengan profesional kesehatan, atau kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Orang sering mengetahui tentang kondisi ini ketika menderita diabetes, serangan jantung, stroke, atau tanda-tanda serius gula darah tinggi,” ujar Jagdish Khubchandani, profesor kesehatan masyarakat Universias Negeri New Mexico, melansir dari Eat This Not That.

Tidak perlu khawatir jika dinyatakan mengalami pradiabetes sebab kondisi ini masih bisa diobati. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan pradiabetes menjadi diabetes.

1. Kurangi makanan manis

Khubchandani menjelaskan, “Konsumsi gula berlebihan adalah penyebab utama dan merupakan pembunuh diam-diam.” Cobalah untuk mengurangi konsumsi gula atau menggantinya. Misalnya, berhenti mengonsumsi minuman soda dengan minum lebih banyak air putih. Mulai membaca label makanan terkait kandungan gula, tambahkan buah dan sayuran segar ke dalam makanan, dan fokus pada sarapan dan makan malam yang sehat (hindari makanan manis).

2. Perubahan gaya hidup yang intensif

Menurut Sarah Rettinger, ahli endokrinologi di Pusat Kesehatan Providence Saint John di Santa Monica, California, ada dua cara mencegah perkembangan pradiabetes menjadi diabetes tipe 2.

Dengan perubahan gaya hidup intensif, cara yang pertama adalah mengurangi berat badan sebesar 7 persen untuk pasien yang kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua adalah minum obat metformin. Minum obat sesuai petunjuk dokter adalah salah satu langkah menurunkan risiko pradiabetes menjadi diabetes tipe 2.

3. Tingkatkan karbohidrat

Menurut Jill Weisenberger, penulis panduan gratis Can I Eat That with Prediabetes?, “Begitu mendengar gula darah tinggi, orang khawatir tentang semua karbohidrat. Makanan dengan karbohidrat dalam kategori yang sama karena memiliki efek yang berbeda pada kesehatan.”

Jadi, daripada menghindari semua karbohidrat, pilihlah yang meningkatkan kesehatan, seperti buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan (lentil, kacang tanah, dan kacang polong), sayuran dan yogurt rendah lemak. Faktanya, beberapa makanan kaya karbohidrat sangat baik untuk pradiabetes.

4. Olahraga

Weisenberger mengatakan, “Ini bukan berita bagi siapa pun. Hampir semua orang tahu jalan kaki, jogging, dan bersepeda dapat meningkatkan resistensi insulin.” Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur membuat tubuh dan gula darah menjadi terkontrol.

5. Berhenti merokok

Tina Gupta ahli nutrisi kebugaran bersertifikat ACE di Women's Health & Aesthetics mengatakan, “Tidak seperti kelebihan berat badan atau obesitas, merokok tidak secara langsung menyebabkan pradiabetes. Namun, hal itu meningkatkan risiko komplikasi diabetes dan menyebabkan kerusakan saraf, otot, dan organ. Berhenti merokok akan bermanfaat bagi siapa saja.”

ANDINI SABRINA | EAT THIS NOT THAT

