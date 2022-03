Kisah Sukses Sutradara Ron Howard dan Peran Sang Ayah

INFO GAYA – “Saya sangat beruntung dan bersyukur memiliki mereka. Dari merekalah saya belajar dan mendalami apa itu karakter,” ujar Ron Howard, membuka obrolan seru di acara Mola Living Live, 2 Maret 2022. Ron Howard, sang aktor, sutradara, penulis naskah berusia 68 tahun asal Amerika ini memang dilahirkan di keluarga seniman film. Ayahnya adalah aktor sekaligus sutradara Rance Howard dan sang ibu aktris Jane Speegle Howard. Ron menuturkan cerita demi cerita pengalaman awalnya berkecimpung di dunia film dengan penuh semangat dan mengalir.

Ron Howard menjadi bintang tamu Mola Living Live yang disiarkan langsung pada Kamis malam, pukul 21.00 WIB. Salah satu tayangan menarik yang menampilkan kisah inspiratif tokoh-tokoh terkenal ini berlangsung satu jam, dan para bintang yang pernah tampil di antaranya Mike Tyson, Sharon Stone, Richard Gere. Marissa Anita dan Dino Patti Djalal, yang memandu acara kali ini, menggali kisah Ron dengan obrolan santai yang asyik.

Prestasi Ron yang patut dicatat adalah penghargaan bergengsi Academy Award. Ron mendapat dua penghargaan, yakni sutradara terbaik dan cerita terbaik untuk film A Beatiful Mind (2001). Sederet karyanya hadir dengan genre berbeda, seperti drama komedi The Paper (1994), drama Apollo 13 (1995), drama misteri The Da Vinci Code (2006), petualangan sejarah In The Heart of The Sea (2015), film fantasi anak-anak How The Grinch Stole Christmas (2000), film dokumenter The Beatles: Eight Days a Week (2016), Pavarotti (2019), dan banyak lagi.

Pria kelahiran 1 Maret 1954 di Duncan, Oklahoma, ini mulai dikenal ketika di masa remajanya memerankan Richie Cunningham dalam film serial televisi Happy Days. Kemudian, Ron tampil dalam film remaja American Graffiti sebagai George Lucas, dan akhirnya mantap berkarier sebagai sutradara film.

Sebagaimana pengakuannya di awal acara Mola Living Live, bahwa Ron bersyukur terlahir di keluarga pemain film, ada kisah lucu sekaligus haru yang menjadi pengalaman tak terlupakan hingga dirinya menjadi sutradara seperti sekarang ini. “Saya memulai karier sebagai sutradara di usia sangat muda, 23 tahun. Dan di usia 25 tahun saya menyutradarai serial televisi dengan aktris terkenal Bette Davis,” kata Ron. Film serial televisi pertamanya ini berjudul Skyward.

Skyward akhirnya memang menjadi pengalaman luar biasa baginya. Meski Ron, sempat mengalami situasi tak mengenakkan. Mengarahkan aktris sekelas Bette Davis tentu bukan perkara mudah. Bette terkesan tak yakin dengan kemampuan Ron. “Bahkan, dalam percakapan telepon, Bette Davis terus memanggil Mister Ron. Meski saya katakan panggil saya Ron,” ujarnya geli. Itu terjadi, karena Bette tak yakin usia Ron yang demikian muda akan menjadi sutradaranya. Hal itu terjadi bahkan sampai di jadwal syuting hari pertama, “Apa yang bisa dilakukan anak ini (Ron) kepada saya,” begitu ucap Davis yang membuat semua kru tertawa. Tapi Ron tak patah semangat. “Menjadi sutradara adalah impianmu, lakukan saja,” itulah kata-kata sang ayah yang selalu diingatnya.

Sang ayah pun berpesan, “Lakukan semua itu dengan percaya diri, profesional, apa yang menurut kamu benar, jangan merasa terintimidasi oleh orang lain hanya karena kamu masih muda.” Kata-kata ini amat memotivasi Ron dan membuatnya melangkah kian mantap sebagai seorang sutradara.

Ron sadar, bahwa menjadi sutradara adalah kemampuan untuk menciptakan sebuah lingkungan. “Karena menjadi pemimpin di sebuah perusahaan dan di sebuah produksi film sebagai seorang sutradara tentu berbeda. Sutradara itu seperti kapten kapal dalam sebuah ekspedisi. Gaya memimpinnya beda, karena mengarahkan sebuah tim dengan tingkat stres yang tinggi, usaha yang besar, dan sebagainya,” ucap Ron menjelaskan. “Namun, lingkungan kerja seperti ini, kolaborasi yang demikian yang membuat saya bahagia,” ujarnya seperti hendak meyakinkan bahwa sutradara adalah impian dan pilihan hidupnya.

Ron akhirnya membuktikan semuanya. Cemooh yang diterimanya di awal menjadi sutradara, hanya karena usia yang sangat muda, bukan penghalang. Aktris penerima Oscar Bette Davis yang semula meragukannya, akhirnya mengakui kemampuan Ron bahkan memujinya. “Dan akhirnya dia memanggil saya dengan Ron saja,” ujar sang sutradara tergelak. Tentu masih banyak sisi-sisi menarik Ron Howard lainnya. Biar tak penasaran, silakan tonton selengkapnya di Mola Living Live. (*)