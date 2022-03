Jangan Sepelekan Daun Jeruk, Bisa Mengobati Batuk Membandel

TEMPO.CO, Jakarta - Daun jeruk seringkali digunakan untuk penyedap dan penambah harum suatu masakan. Dengan rasa dan bau nya yang kuat serta khas dapat membuat makanan mungkin terasa aneh jika ditambahkan secara berlebihan. Rasa yang kuat ini mungkin disebabkan oleh tingginya konsentrasi alkaloid, citronellol, limonene, nerol, dan senyawa organik lainnya dalam jeruk.

Manfaat Daun jeruk untuk Kesehatan

Ternyata selain digunakan dalam masakan, daun jeruk juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, beberapa diantaranya:

1. Menyembuhkan batuk

Selain membeli obat di apotek, batuk yang mengganggu juga bisa diobati dengan rebusan daun jeruk yang dicampur dengan madu. Dilansir dari drhealthbenefits.com, ekstrak vitamin C yang terkandung dalam daun jeruk dapat bekerja lebih baik dan lebih alami untuk menyembuhkan batuk dan membuat tenggorokan menjadi bersih dan segar.

2. Dapat Mendetoksifikasi Darah

Dilansir dari organicfacts.com minyak daun jeruk purut dapat dicampur dalam berbagai ramuan untuk mereka yang menderita penyakit yang ditularkan melalui darah atau penyakit kronis yang berhubungan dengan darah.

Campuran unik dari senyawa volatil dalam daun jeruk dapat menghilangkan patogen atau agen asing dalam darah, bersama dengan kemungkinan membantu hati dan sistem limfatik menyaring zat berbahaya dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan.

3. Antibakteri

Antibakteri adalah salah satu fungsi daun jeruk yang dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Caranya sangat mudah, daun jeruk dapat dikonsumsi secara langsung sebagai makanan yang dicampurkan atau dipadukan dengan infused water sebagai minuman kesehatan sehari-hari.

4. Obat radang

Daun jeruk purut asli dapat menyembuhkan peradangan secara efektif. Cara terbaik untuk mengkonsumsinya adalah dengan meminum sari daun jeruk purut yang telah direbus dengan segelas air. Air rebusan itu bisa ditambahkan madu untuk menambah rasa dan lebih baik disajikan saat hangat. Minumlah secara teratur sekali atau dua kali sehari selama sakit.

5. Mengobati sariawan

Saat sariawan seseorang akan sulit mengunyah atau bahkan hanya sekedar berbicara. Sariawan disebabkan kekurangan air dan vitamin C di dalam tubuh. Sebagai salah satu sumber vitamin C terbesar, daun jeruk bekerja dengan baik untuk menyembuhkan sariawan. Mengkonsumsi air hangat infused daun jeruk dapat membantu mengurangi sariawan dan meningkatkan kekebalan tubuh untuk memproduksi lebih banyak vitamin C.

6. Meningkatkan kesehatan mulut

Daun jeruk bisa langsung dioleskan ke gusi untuk meningkatkan kesehatan mulut dan menghilangkan bakteri berbahaya yang bisa menumpuk di mulut. Minyak ekstrak daun jeruk juga dapat dicampur dengan pasta gigi organik dan obat kumur untuk mendapatkan perawatan mulut dan gusi yang lebih manjur.

7. Menenangkan pikiran

Beban pekerjaan atau masalah hidup bisa membuat seseorang dalam keadaan stres. Daun jeruk yang mengandung esensi relaksasi dapat memberikan perasaan yang nyaman dan menyenangkan.

Caranya dengan dengan memotong daun jeruk kecil-kecil hingga sarinya keluar, kemudian campurkan dengan air, dan diamkan selama satu jam atau lebih. Isi ke dalam botol semprotan dan semprotkan di kamar. Menghirup dan mencium aroma alami daun jeruk purut secara otomatis akan membuat perasaan damai dan tentram.

ANNISA FIRDAUSI

Baca: Pamor Daun Jeruk Purut Indonesia Melejit Sampai Eropa Berkat Masterchef

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.