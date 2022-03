Penyebab, Perawatan, dan Cara Mencegah Suara Serak

TEMPO.CO, Jakarta - Suara tiba-tiba terdengar terengah-engah, serak, atau tegang. Meskipun pernah mengalaminya, tapi suara serak tiba-tiba juga bisa membingungkan. Sebelum panik, ketahui hal ini.

Suara serak biasanya disebabkan oleh sesuatu yang kecil dan hilang dalam 1-2 hari. Tapi, suara serak yang berlanjut bisa menjadi tanda masalah mendasar yang perlu ditangani segera. Untuk memahami sepenuhnya apa itu suara serak, penting untuk memahami cara kerja suara.

Suara dibuat oleh getaran pita suara, dua pita jaringan otot polos yang saling berlawanan di laring atau kotak suara, menurut National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). Saat tidak berbicara, pita suara tetap terbuka sehingga Anda bisa bernapas. Tetapi ketika berbicara, pita suara menyatu saat udara dari paru-paru lewat. Ini membuat mereka bergetar dan menciptakan gelombang suara yang melewati tenggorokan, hidung, dan mulut.

Semua faktor yang membentuk suara, termasuk volume dan nada ditentukan oleh ukuran dan bentuk pita suara dan bagaimana suara bergema di tenggorokan, hidung, dan mulut. Saat serak, ada sesuatu dalam mekanisme yang membuat suara salah dan biasanya itu masalah pada pita suara, menurut NIDCD. Hal ini menyebabkan suara terengah-engah, serak, atau tegang yang bisa lebih lembut dalam volume atau lebih rendah dalam nada.

Penyebab suara serak

Banyak kemungkinan alasan suara serak, tapi pada umumnya inilah penyebabnya:

Radang tenggorokan

Laringitis adalah pembengkakan dan iritasi pada kotak suara dan sering menyebabkan suara serak atau hilang, menurut MedlinePlus . "Laringitis adalah istilah yang sangat tidak spesifik, yang menunjukkan ada semacam peradangan di laring," kata Dr. Song. "Tapi itu adalah penyebab suara serak yang sangat umum."

Bentuk laringitis yang paling umum adalah infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti yang menyebabkan pilek, flu, atau COVID-19. Laringitis juga dapat disebabkan oleh alergi, infeksi bakteri, bronkitis, cedera, iritasi, dan bahan kimia. Semua ini dapat menyebabkan peradangan dan iritasi yang dapat menyebabkan suara serak.

Refluks asam

GERD adalah kondisi kronis yang terjadi ketika isi perut naik kembali ke kerongkongan, saluran yang menghubungkan tenggorokan ke perut, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Lalu ada refluks laringofaring , ketika asam lambung naik sampai ke tenggorokan dan laring.

Terlalu sering bersuara

Ada banyak cara untuk menggunakan suara secara berlebihan, termasuk menyanyi dengan keras dan berbicara terlalu lama, dan itu dapat menyebabkan suara serak. "Jika menggunakan pita suara secara berlebihan, itu dapat menyebabkan peradangan dan apa yang dikenal sebagai fonotrauma," kata Song.

Cara mengatasi suara serak

Perawatan yang tepat untuk suara serak biasanya tergantung pada apa yang menyebabkan suara serak itu. Jika suara serak disebabkan oleh infeksi virus, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengistirahatkan suara. Jika tahu itu terkait dengan GERD, ia merekomendasikan untuk mencoba mengurangi refluks dengan obat penurun asam dan modifikasi pola makan.

Jika tidak yakin apa yang ada di balik suara serak, Anda dapat mencoba pengobatan rumahan seperti menggunakan pelembab ruangan di kamar pada malam hari, tetap terhidrasi dengan baik, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari pembersihan tenggorokan, tindakan yang tidak pernah membantu untuk pita suara.

Cara mencegah suara serak

Jika memiliki suara serak acak di sana-sini tetapi hilang dengan cukup cepat, Song mengatakan Anda tidak perlu memaksanya. Tetapi jika itu masalah yang lebih umum dan Anda cenderung banyak menggunakan suara dalam pekerjaan, NIDCD merekomendasikan menjalani terapi suara untuk mencoba memahami mengapa ini menjadi masalah.

