Manfaat Semangka untuk Mengendalikan Tekanan Darah

TEMPO.CO, Jakarta - Buah semangka terasa menyegarkan, karena mengandung banyak air. Mengutip Healthline, semangka mengandung 92 persen air dan antioksidan. Kepadatan kalori semangka sangat sedikit.

Semangka bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah. Mengutip Medical News Today, merujuk riset tahun 2012, ekstrak semangka mengurangi tekanan darah dan mencegah hipertensi dini. L-citrulline dan L-arginine kandungan antioksidan dalam semangka meningkatkan fungsi arteri.

Manfaat semangka

Semangka juga mengandung lycopene, jenis antioksidan yang melindungi tubuh dari penyakit jantung. Manfaat itu mengurangi peradangan yang terkait dengan high-density lipoprotein (HDL) atau kolesterol baik.

Adapun fitosterol senyawa yang mengelola low-density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat. Setidaknya untuk mendapat manfaatnya mengonsumsi dua gram fitosterol setiap hari.

Bobot 154 gram semangka memberikan jumlah kecil 3,08 miligram bermanfaat mengurangi kolesterol LDL juga mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular.

Mengutip NDTV Food, kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi mempengaruhi tekanan darah. Itu sebabnya, sangat penting menjaga kebutuhan tubuh mengonsumsi air mineral, terutama ketika berolahraga.

“Semangka adalah sumber alami likopen, karotenoid yang bila dikonsumsi setiap hari dalam porsi tertentu menurunkan kadar kolesterol LDL," kata penulis Slim Down with Smoothies, Laura Burak dikutip dari Eat This.

Menurut uji klinis yang diterbitkan dalam Current Developments in Nutrition, mengonsumsi semangka dikaitkan dengan penurunan kolesterol LDL dan peningkatan kolesterol HDL.

RAHMAT AMIN SIREGAR

