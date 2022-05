5 Nutrisi yang Dibutuhkan Tubuh untuk Kebutuhan Sel Darah Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Tubuh membutuhkan asupan nutrisi untuk produksi sel darah merah (eritrosit). Tiap hari tubuh memproduksi sel darah merah di sumsum tulang. Jika sel darah merah tak mencukupi atau rendah mengakibatkan kondisi anemia.

Kekurangan sel darah merah menyebabkan tubuh mengalami beberapa risiko seperti pusing, kesulitan berkonsentrasi, bahkan pingsan.

Nutrisi apa saja yang dibutuhkan untuk sel darah merah?

1. Zat besi

Mengutip Healthline, makanan yang mengandung zat besi meningkatkan produksi sel darah merah tubuh. Beberapa makanan yang mengandung zat besi, yaitu daging sapi, hati, buah plum dan kismis, kacang polong juga kuning telur.

2. Vitamin B9 (asam Folat)

Asam folat membantu tubuh membentuk sel darah merah. Sumber makanan yang mengandung asam folat, yaitu sayuran berdaun hijau seperti kangkung dan bayam, kacang-kacangan, dan makanan laut.

3. Vitamin A

Mengutip Verywell Health, vitamin A juga membantu produksi sel darah merah. Beberapa sumber makanan, yaitu wortel, kentang, ikan, hati, ubi jalar, paprika merah, sayuran berdaun hijau dan buah semangka, melon.

4. Vitamin C

Vitamin C membantu produksi metabolisme zat besi yang penting untuk pembentukan protein sel darah merah yang darah mengangkut oksigen atau hemoglobin. Adapun sumber asupan yang mengandung vitamin C yaitu tomat, buah jeruk, stroberi, brokoli, dan sayuran berdaun hijau. Jumlah Vitamin C harian yang disarankan, yaitu pria dewasa 90 miligram dan wanita 75 miligram.

5. Tembaga (cuprum)

Tembaga tidak secara langsung menghasilkan produksi sel darah merah. Tapi, tembaga membantu pembentukan sel darah merah mengakses zat besi yang dibutuhkan untuk replikasi. Tembaga terkandung dalam unggas, kerang, hati, ceri dan kacang polong.

Setiap hari wanita memerlukan 18 miligram tembaga. Sedangkan pria membutuhkan 8 miligram per hari. kebutuhan tembaga harian tergantung berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, usia, dan berat badan.

ANNISA FIRDAUSI

Baca: Kondisi Hemoglobin Rendah Menyebabkan Tubuh Lemas, Apa Itu Anemia?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.