Ekstrak Daun Zaitun Menurunkan Risiko Diabetes, ini Manfaat Lainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam tradisi diet Mediterania, daun zaitun menjadi salah satu sumber bahan makanan yang wajib dikonsumsi. Pasalnya, daun zaitun itu memiliki sejumlah khasiat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Teknik pengolahannya dilakukan dengan cara beragam, salah satunya melalui proses ekstraksi.

Sebuah penelitian berjudul Effects of the Olive-Derived Polyphenol Oleuropein on Human Health (2014) menunjukkan bahwa ekstrak daun zaitun mengandung bahan aktif, Oleuropein. Nutrisi ini berkontribusi pada sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Selain itu, masih terdapat zat kesehatan alami lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut lima khasiat terbesar ekstrak daun zaitun untuk kesehatan tubuh, sebagaimana dirangkum dari Healthline dan WebMD pada Sabtu, 11 Juni 2022:

Mengobati Herpes

Satu studi dari African Journal of Microbiologi Research menemukan bahwa kandungan antivirus dan antimikroba dari ekstrak daun zaitun mampu mengurangi kemampuan virus herpes untuk menyerang sel-sel di sekitarnya. Untuk mengobati herpes dengan ekstrak daun zaitun, yakni dengan meneteskan satu hingga dua tetes pada kapas dan menempelkannya pada luka.

Menurunkan Glukosa pada Diabetes

Ekstrak daun zaitun dapat membantu meningkatkan sekresi insulin dalam sel. Dengannya, mampu mengurangi kadar glukosa pada penyakit diabetes tipe II. “Ketika mengonsumsi ekstrak daun zaitun dua kali sehari selama 14 minggu, maka glukosa darah akan lebih rendah daripada kelompok plasebo,” kata Stacey Wiesenthal, pakar diet dari Fruit Street Health dikutip dari Real Simple.

Meningkatkan Kesehatan Kardiovaskular

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun zaitun membantu mencegah kolesterol LDL (jahat) menumpuk di arteri. Efek ini membantu meningkatkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Bahkan, mampu mengurangi risiko penyakit jantung.

Manajemen Berat Badan

Nutrisi oleuropein dalam ekstrak daun zaitun mencegah penambahan berat badan yang tidak diinginkan dan mengurangi risiko obesitas. Dalam tes laboratorium, oleuropein menurunkan lemak tubuh dan kolesterol. Ini juga dapat membantu mengatur nafsu makan yang berlebihan.

Melindungi Otak dari Alzheimer dan Parkinson

Oleuropein pada ekstrak daun zaitun juga terbukti memiliki peran perlindungan terhadap penyakit Alzheimer. Pun efek antioksidan dari ekstrak daun zaitun dapat mencegah kerusakan atau hilangnya neuron dopamin yang terkait dengan penyakit Parkinson.

HARIS SETYAWAN

