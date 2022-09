Manfaat Bulu Babi bagi Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika bertemu dengan sesuatu yang berbentuk bulu bulat dan sekitar cangkang dipenuhi duri tajam, maka Anda bertemu dengan salah satu biota laut yang disebut bulu babi. Banyak orang tahu apa itu bulu babi tetapi sangat sedikit yang menemui secara langsung di laut.

Meski tidak berakibat fatal bagi manusia, sebagian besar orang menghindari karena durinya yang beracun. Duri pada bulu babi berfungsi sebagai pelindung dari musuh. Tapi, tahukah bulu babi baik untuk kesehatan?

Banyak orang bahkan mungkin tidak tahu bulu babi bisa dimakan. Anda bisa memakan bulu babi dan menemukan daging di dalamnya jika mengupasnya dengan pisau. Daging bulu babi sebenarnya enak. Tidak hanya enak, tetapi juga bergizi. Oleh karena itu, bulu babi merupakan salah satu makanan sehat bagi tubuh.

Menurut penelitian, bulu babi juga mengandung banyak zat bermanfaat, seperti 100 gram bulu babi mengandung 119 kalori dan sedikit lemak. Ketika makan bulu babi, Anda hanya menemukan lemak baik seperti lemak tak jenuh ganda, yang tidak ditemukan dalam makanan cepat saji seperti hamburger.

Bulu babi juga mengandung asam lemak omega-3 yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko detak jantung yang tidak normal. Melansir DrHealthBenefits, berikut manfaat mengonsumsi bulu babi untuk kesehatan.

Kaya protein

Jika tinggal di tepi pantai, Anda akan menemukan banyak bulu babi di mana-mana. Tetapi, bagi yang tidak tinggal di daerah pantai, Anda akan kesulitan menemukannya. Bulu babi mengandung protein sebanyak makanan yang sudah dikenal. Dalam 100 gram bulu babi mengandung lebih dari 13,3 gram protein, yang sangat bagus untuk tubuh. Jumlah ini akan memenuhi kebutuhan protein harian.

Seng

Beberapa orang sudah mengetahui apa itu seng tetapi tidak tahu apa fungsinya bagi tubuh. Bahkan, beberapa orang tidak tahu apa itu seng. Seng merupakan mineral sehat yang sangat dibutuhkan tubuh. Bulu babi adalah salah satu makanan langka itu. Seng berperan penting dalam penyembuhan luka. Selain itu, seng juga dapat meningkatkan sistem reproduksi. Manfaat kesehatan lain dari seng adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Baik untuk diet

Bulu babi mengandung mineral rendah lemak, juga nutrisi yang diperlukan untuk diet. Oleh karena itu, bulu babi merupakan salah satu sumber makanan yang baik jika ingin melakukan program diet. Tetapi berhati-hatilah, bulu babi biasanya disajikan mentah, jadi berhati-hatilah saat memakannya. Pasalnya, makanan mentah masih mengandung bakteri yang bisa membuat sakit. Oleh karena itu, jika ingin mencoba diet dengan bulu babi, konsultasikan terlebih dulu dengan dokter.

Vitamin C

Bulu babi mengandung banyak sekali zat yang baik untuk kesehatan, salah satunya vitamin C. Vitamin C sangat penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memperkuat otak. Bagi pelajar, mengonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin C akan meningkatkan efisiensi belajar, salah satunya didapat dari bulu babi.

Sumber kalori

Bulu babi adalah salah satu makanan berkalori tinggi. Kaya kalori dapat mengisi energi untuk aktivitas sehari-hari, selain itu aman karena rendah lemak. Jadi, Anda dapat mempertahankan berat badan, bahkan jika mengonsumsi lebih sering dari biasanya.

Sistem kekebalan tubuh

Bulu babi mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bulu babi juga mengandung vitamin A dengan fungsi sama. Jadi, jika mencari sumber penguat sistem kekebalan tubuh alami yang hebat, bulu babi adalah jawaban yang tepat.

JESSYCA GAZELLA

