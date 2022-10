Mengimbangi Pengobatan dengan Hidroterapi

TEMPO.CO, Jakarta - Hidroterapi juga dikenal sebagai terapi akuatik. Hidroterapi bisa menjadi pilihan untuk meringankan gejala, seperti nyeri otot dan kekakuan sendi. Metode ini bukan menyembuhkan penyakit dan hanya mengiringi pengobatan utama. Hidroterapi hanya menangani gejala.

Merujuk Centers for Disease Control and Prevention hidroterapi biasa digunakan sebagai terapi meredakan nyeri dan kekakuan. Misalnya, nyeri otot, memar, dan pembengkakan.

Manfaat hidroterapi

Mengutip publikasi Live Well Rehab What is Hydrotherapy and How Does It Work? manfaat dari hidroterapi antara lain

1. Metode efektif untuk mengobati rasa sakit yang bertahan lama.

2. Membantu mengendurkan otot yang tegang sekaligu relaksasi.

3. Meningkatkan laju metabolisme dan aktivitas pencernaan

4. Merangsang suplai darah ke berbagai organ dalam tubuh.

Mengutip publikasi Types and Health Benefits of Hydrotherapy, hidroterapi digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Beraktivitas olahraga air membantu membakar lebih banyak kalori, namun sedikit rasa lelah.

Merujuk Cleveland Clinic, hidroterapi tergolong pengobatan naturopati atau nonfarmasi yang berarti tidak diatur oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat. Meskipun ada manfaat yang telah dipelajari para ahli. Jika memilih menggunakan hidroterapi, perlu memastikan klinik dan penyedia layanan terapi yang terkemuka.

Mengutip dari Medical News Today, orang dengan rheumatoid arthritis bisa melakukan olahraga air hangat intensitas sedang. Itu sambil melanjutkan pengobatan yang sudah dijalani.

Aktivitas berbasis air hangat atau hidroterapi meningkatkan kesehatan mental beberapa orang. Misalnya, terapi air hangat mengurangi kecemasan dan depresi. Berenang pun meningkatkan suasana hati dan membantu melepas ketegangan.

