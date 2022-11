Haruskah Pasangan Punya Perjanjian Pranikah?

TEMPO.CO, Jakarta - Tak sedikit pasangan yang membuat perjanjian pranikah dengan berbagai pertimbangan. Namun, spesialis kedokteran jiwa dari Universitas Indonesia, Zulvia Oktanida Syarif, menyebut perjanjian pranikah tidak wajib asalkan pasangan memiliki komitmen kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

"Memang ada beberapa orang yang merasa perlu karena mungkin secara hukum lebih kuat, ada landasannya, khususnya seputar keuangan. Namun, itu enggak harus sebenarnya kalau kita punya komitmen yang kuat bareng-bareng," kata Zulvia.

Komitmen itu adalah ketika dua individu memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan, jika menghadapi masalah akibat perbedaan maka mereka harus berkomitmen untuk menyelesaikannya bersama.

"Kalau bisa sama-sama berkomitmen, kita enggak perlu di atas kertas perjanjian pranikah," ujar anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) itu.

Rasa tak percaya

Menurutnya, perjanjian pranikah sebenarnya merupakan bagian dari upaya penentraman dari rasa tidak percaya diri bahwa pernikahan akan berlangsung lama. Apalagi, jika calon pengantin tumbuh di lingkungan yang banyak menunjukkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis yang berujung pada perceraian.

"Untuk orang yang punya insecurity atau trust issue, atau punya latar belakang orang tuanya dulu gagal dalam pernikahan atau banyak di lingkungannya yang bercerai, membuat dia merasa harus mempersiapkan diri, jaga-jaga kalau pernikahannya enggak berlangsung dengan baik," kata Zulvia. "Tapi kalau orang yang lebih secure dan yakin bahwa dia bisa menghadapi segala permasalahan dan komitmennya bisa sama-sama dipegang, dia bisa tenang dan tentram tanpa harus ada perjanjian."

Pasangan calon pengantin perlu banyak berdiskusi soal kehidupan setelah menikah yang akan dijalani, terutama mengenai komitmen. Jika ada perbedaan pandangan, Zulvia mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar sehingga kedua belah pihak harus saling berkompromi dan menghargai pendapat satu sama lain.

"Kita enggak bisa memaksakan semua harus sama, jadi kadang-kadang kita harus agree to disagree. Itu konsep awalnya bahwa wajar dua orang yang berbeda lalu berbeda pendapat," tuturnya. "Karena ini satu bahtera pernikahan, jadi harus berkompromi. Kalau masing-masing bersikeras tentunya enggak akan berjalan baik. Jadi, perlu kompromi untuk ketemu di tengah-tengah."

Selain itu, pasangan calon pengantin juga perlu mendiskusikan topik-topik lain seperti finansial dan pengembangan karir. "Kita harus tahu pasangan, ok enggak. Kalau kita kerja, mau punya anak atau enggak. Jadi lebih ke what's next dari pernikahan ini. Misalnya akan tinggal di mana, bekerjanya seperti apa, rumahnya mau ngontrak atau sama mertua, jadi so many things yang perlu didiskusikan," kata Zulvia.

