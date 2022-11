Kiat Membawa Self Compassion dalam Kehidupan

TEMPO.CO, Jakarta - Welas asih ketika adanya perasaan tergerak oleh penderitaan orang lain. Mengutip Self-Compassion.org, self compassion tindakan welas kasih terhadap diri sendiri ketika mengalami masa sulit atau kegagalan.

Self compassion atau sikap perasaan mengasihi diri penting untuk kebaikan Mengutip Mindful, self compassion juga tindakan memperlakukan diri seperti berbuat untuk orang yang mengalami kesulitan. Memaafkan dan memelihara diri mengatur taraf hidup untuk kesehatan, hubungan, dan kesejahteraan umum yang lebih baik. Mengutip Harvard Health Publishing, self compassion bermanfaat meredakan kecemasan dan depresi.

Cara membawa self compassion dalam hidup

Psikolog Christopher Germer, dalam bukunya The Mindful Path to Self- Compassion, menjelaskan, ada bebera metode untuk membawa self compassion ke dalam hidup seseorang.

1. Membuat tubuh nyaman

Makan sesuatu yang menyehatkan. Berbaring dan mengistirahatkan tubuh. Pijat leher, kaki, atau tangan sendiri. Aktivitas berjalan-jalan atau apa pun yang dilakukan untuk meningkatkan perasaan secara fisik.

2. Menulis untuk diri

Menceritakan situasi yang menyebabkan diri mengalami kesusahan. Menulis untuk diri menjelaskan situasinya tanpa menyalahkan siapa saja dan mengakui perasaan.

3. Beri diri dorongan

Jika sesuatu yang buruk atau menyakitkan dialami, pikir segala yang ingin dikatakan kepada teman baik jika hal yang sama terjadi. Sambil mengarahkan respons welas asih ini kepada diri.

4. Perhatian

Pengamatan yang tak menghakimi pikiran, perasaan, dan tindakan diri. Bersikap tanpa berusaha menekan atau menyangkal perasaan. Saat becermin, terima dan melengkapi yang menjadi kekurangan secara baik dengan sikap penuh kasih.

