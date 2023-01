Ikan atau Ayam, Pilihan Asupan Protein untuk Diet

Dada ayam pilihan terbaik untuk menurunkan berat badan. Ayam rebus atau sup dengan sedikit garam juga pilihan yang baik. Keunggulan ikan dibanding ayam kandungan asam lemak omega-3 esensial ikan.

Mengutip Times of India, ayam juga merupakan salah satu pilihan terbaik untuk menjaga berat badan. Daging ayam mengandung banyak nutrisi sehat mendorong penurunan berat badan. Konsumsi ayam secara teratur memperkuat tulang, mengurangi nafsu makan, dan membangun massa otot.

Mengutip publikasi laporan Metabolism, and Cardiovascular Diseases, makan ikan bisa menjadi alternatif yang sehat dari sumber daging lainnya untuk tetap mengendalikan berat badan.

