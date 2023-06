Jangan Takut Makan Nanas meski Mengandung Gula, Cek Sebabnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buah nanas dengan rasa asam manis sangat menyegarkan. Namun, mengetahui tujuh manfaat nanas terhadap kesehatan mungkin membuat orang akan lebih sering mengonsumsinya.

Nanas mengandung banyak vitamin dan mikronutrien penting, selain secara alami rendah kalori dan lemak. Buah nanas juga mampu memberikan vitamin C dosis tinggi, mangan, magnesium, dan folat. Kandungan gula yang alami dapat membantu orang menikmati camilan manis tanpa perlu khawatir soal batasan gula. Berikut tujuh manfaat nanas bagi tubuh.

Baca Juga: 3 Antioksidan Topikal Terbaik untuk Melindungi Kulit dari Efek Buruk Sinar Matahari

Pencernaan lebih baik

Nanas sangat baik untuk membantu kesehatan pencernaan sebab adanya enzim pada buah dan batang nanas yang disebut bromelain. Enzim bromelain dapat membantu memecah makanan, khususnya protein, dan juga membantu penyerapan nutrisi.

"Kandungan dalam nanas dapat membantu menstabilkan tingkat gula darah dan menghasilkan energi yang lebih berkelanjutan," kata pendiri To The Pointe Nutrition, Rachel Fine, seperti dikutip Eatthisnotthat.

Meredakan radang sendi

Arthritis adalah kondisi di mana sendi-sendi tubuh membengkak dan mengalami peradangan, yang sering menimbulkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Kondisi ini biasanya terjadi pada lansia dan sayangnya belum ada obatnya. Namun, kandungan enzim bromelain nanas tidak hanya membantu pencernaan namun juga dapat membantu meredakan nyeri terkait artritis. Faktanya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Clinical Rheumatology, pemberian enzim bromelain secara oral membantu meredakan nyeri radang sendi hanya dalam enam minggu.

Baca Juga: 5 Makanan Tinggi Antioksidan yang Bikin Kulit Glowing dan Sehat

Tambahan vitamin C

Semua orang butuh vitamin C. Namun, banyak yang sering langsung makan jeruk atau jus jeruk untuk mendapatkan dosis harian. Faktanya, satu gelas jus nanas memiliki lebih banyak vitamin C (79 miligram) daripada jeruk biasa (69 miligram). Para ahli merekomendasikan untuk mengonsumsi 75 miligram nanas untuk wanita dewasa dan 90 miligram untuk pria dewasa.

Dukung sistem kekebalan tubuh

Dengan vitamin dan nutrisi, nanas telah dikenal dapat membantu tubuh melawan pilek atau penyakit lain. Bromelain memiliki sifat anti-inflamasi dan mukolitik substansial yang mampu memecah lendir penyebab batuk dan mampu menghilangkannya menyeluruh.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Membantu penurunan berat badan

Dengan kandungan gula alami, nanas memungkinkan yang sedang diet untuk mengonsumsi camilan manis tanpa memberikan terlalu banyak kalori atau gula. Kandungan seratnya yang tinggi juga menjadikan nanas camilan yang sempurna untuk penurunan berat badan. Dengan jumlah serat, vitamin, mineral, dan air yang tinggi, nanas dapat membantu orang merasa lebih kenyang dan mencegah makan berlebihan. Semangkuk nanas hanya memiliki 82 kalori, kurang dari 1 gram lemak, 2 gram serat, dan 16 gram gula alami.

Antioksidan mujarab

Nanas juga kaya flavonoid, jenis antioksidan yang dapat melawan peradangan, virus, dan kerusakan akibat stres oksidatif. Antioksidan dalam nanas dikenal sebagai antioksidan terikat, yang berarti diketahui menghasilkan efek yang bertahan lebih lama daripada antioksidan biasa.

Mangan dosis tinggi

Mangan adalah mikronutrien yang membantu kesehatan tulang, regulasi gula darah, dan pencegahan penyakit. Kandungan mangan pada nanas dapat meningkatkan kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis pada wanita. National Institutes of Health juga mengatakan tubuh butuh mangan untuk membantu memecah gula darah.

Jadi, tak heran jika beberapa penelitian menemukan kadar mangan yang lebih rendah dikaitkan dengan diabetes, penyakit yang secara langsung dipengaruhi kadar gula darah dan insulin. Mangan juga merupakan antioksidan kuat yang telah ditemukan dapat membantu mengurangi risiko penyakit dengan melawan kerusakan akibat radikal bebas.

Pilihan Editor: 3 Variasi Resep Nanas, Dibuat Makanan dan Minuman

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.