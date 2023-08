Mengapa Jerawat juga Muncul di Lengan?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jerawat suatu kondisi kulit yang umum dialami semua orang. Biasanya jerawat muncul di wajah, punggung, leher, dada, dan bahu. Tapi, jerawat juga bisa muncul di lengan, walaupun jarang. Dikutip dari Healthline, ciri jerawat yang tumbuh di lengan tak beda dengan di bagian tubuh lainnya, benjolan atau bintil merah.

Penyebab Jerawat di Lengan

Sama seperti munculnya jerawat di bagian lain sama saja penyebabnya. Penyebab jerawat muncul karena terbukanya pori-pori. Kondisi itu memungkinkan bakteri, kulit mati, atau minyak masuk ke dalam pori-pori, kemudian memicu respons dari tubuh.

Tubuh merespons karena menganggap hal tersebut sebagai zat-zat asing di dalam pori-pori. Setelah itu muncul benjolan merah. Terkadang benjolan merah akan berisi nanah.

Merujuk artikel Say Goodbye to Those Pesky Pimples on your Arms with These Treatments, beberapa orang memang rentan terhadap jerawat di bagian lengan, karena tubuhnya memproduksi terlalu banyak minyak. Bagi sebagian orang lainnya, jerawat di lengan tersebab fluktuasi hormon, obat-obatan tertentu, kondisi seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), dan stres yang ekstrem.

Gaya hidup juga mempengaruhi munculnya jerawat di bagian lengan, salah satunya kebiasaan menggunakan pakaian ketat. Pakaian ketat rentan memicu tumbuhnya jerawat yang tersebab bahan yang bergesekan dengan kulit.

Produk yang digunakan untuk tubuh juga bisa mempengaruhi munculnya jerawat di lengan. Produk seperti sabun mandi, pelembap, dan tabir surya sering mengandung bahan-bahan yang mungkin tidak cocok dengan tubuh dan menyebabkan lengan berjerawat.

Cara mengatasi jerawat di lengan sama seperti di bagian lainnya, yakni tidak menyentuh atau memencet jerawat. Minyak dan bakteri di tangan mungkin saja memperparah jerawat di lengan. Paparan sinar matahari memicu kulit untuk memproduksi minyak yang memperparah jerawat.

Bisa juga menggunakan losion atau krim antijerawat mengikuti saran dokter. Kebersihan kulit juga penting untuk diperhatikan. Tapi, membersihkan kulit sewajarnya saja, jika berlebihan bisa berakibat iritasi yang membuat jerawat tampak lebih merah atau bengkak.

