Menjaga Kesehatan Hati, Ini 5 Asupan Makanannya

TEMPO.CO, Jakarta - Organ hati atau liver adalah berfungsi metabolik untuk sistem kekebalan tubuh. Dikutip dari Healthline, fungsi utama organ hati manusia mengubah zat makanan lemak dan protein. Organ terbesar dalam tubuh manusia ini juga menyerap energi, vitamin, dan mineral. Hati juga berfungsi mengurangi racun dari aliran darah.

Gaya hidup yang tidak sehat bisa mengganggu fungsi liver. Itu sebabnya, penting untuk menjaga kesehatan hati dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat.

Asupan untuk Kesehatan Hati

1. Sayuran Hijau

Sayuran hijau yang bermanfaat menjaga kesehatan hati, yaitu bayam dan brokoli. Brokoli mengandung unsur isotiosianat, zat antiperadangan. Bayam mengandung unsur betaine yang menjadi komponen nutrisi untuk fungsi hati. Sayuran hijau juga mengandung unsur yodium yang bermanfaat untuk kesehatan kelenjar getah bening yang berfungsi memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengurangi risiko penyakit.

2. Blueberry dan Cranberry

Blueberry dan cranberry buah-buahan yang mengandung senyawa anthocyanin. Itu antioksidan yang memberikan warna khas buah-buahan ini. Konsumsi suplemen cranberry bermanfaat memperbaiki kondisi hati berlemak atau NAFLD.

3. Minyak Zaitun

Minyak zaitun lemak sehat karena berbagai manfaat kesehatannya, termasuk efek positif untuk jantung dan kesehatan metabolisme.

Merujuk laporan dalam National Library of Medicine, diet Mediterania dengan minyak zaitun bermanfaat mengurangi risiko hati berlemak orang dewasa yang lebih tua. Efek positif konsumsi minyak zaitun juga bermanfaat untuk peningkatan kadar enzim hati dalam darah.

4. Ikan Berlemak

Ikan berlemak mengandung asam lemak omega-3 yang membantu mengurangi risiko peradangan. Dikutip dari publikasi Effects of Omega-3 Fatty Acid in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Meta-Analysis, asam lemak omega-3 mengurangi lemak hati dan trigliserida untuk orang yang NAFLD atau nonalcoholic steatohepatitis (NASH).

Penting juga untuk mempertimbangkan rasio asam lemak omega-3 dan omega-6. Rasio yang tidak seimbang rentan mempengaruhi perkembangan penyakit hati.

5. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan kaya akan nutrisi lemak sehat, antioksidan, vitamin E, dan senyawa tumbuhan bermanfaat. Laporan Association Between Nut Intake and non-alcoholic Fatty Liver Disease Risk: a Retrospective Case-control Study in a Sample of Chinese Han Adults, pola makan seimbang dengan kacang-kacangan mengurangi risiko penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD).

