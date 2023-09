5 Rekomendasi Makanan Sehat Bagi yang Punya Kulit Kering

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Orang yang memiliki tipe kulit kering mungkin sering merasakan kemerahan, kulit mengelupas, dan gatal ketika mengalami dehidrasi. Salah satu cara yang mudah dilakukan saat mengalami hal tersebut adalah menggunakan pelembab.

Dikutip dari clevelandclinic, pemilik tipe kulit kering akan baik-baik saja apabila konsisten menggunakan pelembab. Mereka dianjurkan untuk menggunakan pelembab jenis krim atau salep.

Setelah menggunakan pelembab, kulit kering dapat diatasi dengan menyediakan nutrisi penting, seperti kalsium, natrium, dan magnesium. Vitamin C yang dilarutkan di dalam air dianggap sehat untuk kulit. Ketika seseorang telah mengalami dehidrasi parah, ia dapat meminum air kelapa karena mengandung 96 persen air.

Selain kurangnya pelembab dan nutrisi, kulit kering juga dapat terjadi karena faktor lingkungan dan makanan. Pemilik kulit tipe ini biasanya kekurangan asam lemak Omega-3. Lalu, makanan yang memicu terjadinya kekeringan, yaitu alkohol, makanan pedas, gula dan garam berlebih, serta kurangnya meminum air putih. Berikut merupakan daftar makanan untuk kulit kering:

1. Kiwi

Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa vitamin C bagus untuk kulit kering. Ternyata, kiwi memiliki lebih banyak vitamin C daripada jeruk. Vitamin yang ada dalam kiwi dapat berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV, membuat kulit terhidrasi, dan memiliki banyak antioksidan. Namun, buah ini tidak dapat dikonsumsi secara berlebihan karena vitamin C yang terkandung dapat berdampak buruk pada sendi.

2. Semangka

Buah semangka baik untuk kulit yang dehidrasi karena mengandung 92 persen air. Buah ini juga kaya akan vitamin C, likopen, dan mineral. Bagi wajah, buah ini akan mendorong produksi sel elastin dan kolagen.

3. Ubi

Ubi mengandung vitamin A yang dapat mengatasi kulit kering dan membantu meningkatkan ketahanan tubuh. Satu porsi pada ubi memiliki 1.403 mikrogram. Setiap harinya, seseorang dapat mengonsumsi vitamin A sebanyak 3.000 mikrogram. Jika melebihi dari batasan, ubi bisa berbahaya bagi tubuh.

4. Buah Beri

Buah beri, seperti bluberi, stroberi, dan raspberi dikenal memiliki antioksidan yang tinggi. Akibatnya, kulit akan terhidrasi dan menjaga kesehatan sel untuk tetap lembab dari dalam. Lalu, buah beri juga dikenal sebagai pelindung tubuh akibat radikal bebas.

5. Tiram

Tiram adalah makanan laut yang mengandung seng tinggi. Diambil dari Medical News Today, tiram yang digoreng dengan lapisan tepung roti mengandung 74 miligram seng. Kandungan itu bernutrisi penting bagi kulit yang mengalami kekeringan dan rusak akibat sinar UV.

