4 Makanan yang Bisa Bantu Percepat Penyembuhan Pneumonia

TEMPO.CO, Jakarta - Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan pada kantung udara paru-paru. Kasus yang parah bisa berakibat fatal, yakni paru-paru berisi nanah atau cairan. Tanda dan gejala utama penyakit ini adalah menggigil, nyeri dada, kesulitan bernapas, batuk, dan pilek.

Meskipun tidak ada pengobatan rumahan untuk pneumonia, pemulihan pneumonia dapat dipercepat dengan mengikuti pola makan yang ditentukan setelah penyakit ini melewati fase krusialnya.

Berikut deretan makanan yang bisa bantu percepat penyembuhan pneumonia seperti dikutip dari Times of India.

1. Jeruk

Vitamin C yang melimpah pada jeruk merupakan antioksidan kuat bagi tubuh. Selain itu, vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh yang membantu mencegah pneumonia. Jika Anda sedang sakit tenggorokan, hindari makan jeruk yang sangat asam karena dapat memperburuk kondisinya. Untuk mendapatkan pasokan vitamin C yang baik, Anda juga bisa mengonsumsi buah jeruk lainnya seperti lemon, beri, dan kiwi.

2. Biji-bijian utuh

Biji-bijian utuh dengan kandungan karbohidrat tinggi seperti barley, oat, dan beras merah, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk pemulihan. Sistem kekebalan tubuh juga diperkuat oleh kandungan selenium pada biji-bijian. Ini mengandung vitamin B, yang membantu mengendalikan suhu tubuh, dan selenium, yang memperkuat sistem kekebalan tubuh.

3. Madu

Bahan yang memiliki banyak kegunaan terapeutik adalah madu. Madu meredakan gejala parah seperti pilek, batuk, dan sakit tenggorokan, sehingga penting bagi pasien pneumonia untuk melibatkannya ke dalam makanan mereka.

4. Jahe

Jahe dapat membantu pemulihan pada penderita pneumonia. Ini juga digunakan untuk mengobati hampir semua kondisi pernafasan. Jahe mengurangi semua infeksi yang menyebabkan pneumonia serta nyeri dada. Ini adalah zat ajaib yang kualitas anti-inflamasinya membantu menghilangkan rasa sakit. Ini memfasilitasi pernapasan dengan membersihkan saluran bronkial dari lendir secara spontan.

