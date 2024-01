8 Cara Mencegah Obesitas, Perbanyak Makan Serat hingga Kurangi Gula

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyakit yang sering ditemui di berbagai usia adalah obesitas. Obesitas bukan kondisi yang bisa disepelekan karena ini bisa menjadi penyebab kemunculan sejumlah penyakit lainnya.

Mengutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, secara umum potensi obesitas cukup tinggi bagi masyarakat, baik itu anak-anak hingga dewasa yang memiliki ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar.

Untuk mencegah obesitas, ada beberapa cara yang perlu Anda ketahui sebagai catatan. Dikutip dari Healthline, berikut cara mencegah obesitas untuk Anda ikuti.

Cara Mencegah Obesitas

1. Mengonsumsi Lebih Banyak Lemak Baik

Terdapat sebuah penelitian pada tahun 2017 dalam Jurnal Nutrisi yang menunjukkan bahwa asupan lemak makanan sehat, seperti lemak tak jenuh ganda dapat mengurangi risiko obesitas. Karena sebenarnya tidak semua lemak itu jahat, namun terdapat juga lemak baik. Sumber lemak baik antara lain, kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, ikan, dan masih banyak lagi.

2. Mengurangi Makanan Instan dan Mengandung Tinggi Gula

Menurut penelitian tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi makanan olahan atau instan dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi.

Banyak makanan olahan tinggi lemak, garam, dan gula, yang bisa mendorong makan berlebihan. Oleh sebab itu, hindari sejak dini untuk berlebihan mengonsumsi makanan cepat saji, makanan atau snack instan, hingga makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi.

3. Perbanyak Buah dan Sayuran

Anda juga perlu mengonsumsi banyak buah dan sayuran setiap harinya. Cara ini dapat membantu Anda menjaga kalori harian dan mengurangi risiko makan berlebihan.

Buah dan sayur yang dikonsumsi bisa dimulai dari yang sangat Anda sukai, sehingga akan lebih menyenangkan untuk mengonsumsinya.

4. Konsumsi Makanan Mengandung Serat

Studi terus menunjukkan bahwa serat makanan berperan dalam pemeliharaan berat badan. Penelitian tahun 2012 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi suplemen serat kompleks tiga kali sehari selama 12 minggu kehilangan hingga 5 persen dari berat badannya.

5. Melakukan Aerobik Rutin

Cara mencegah obesitas selanjutnya adalah melakukan olahraga yang rutin, salah satunya aerobik. Memasukkan aktivitas fisik secara teratur sangat penting untuk mempertahankan atau menurunkan berat badan.

Mengutip dari Healthline, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan 150 menit aktivitas aerobik sedang atau 75 menit aktivitas aerobik berat per minggu.

6. Kurangi Stress

Stres dapat memiliki banyak efek pada tubuh dan pikiran. Penelitian tahun 2012 menemukan bahwa stres dapat memicu respons otak yang mengubah pola makan dan menyebabkan keinginan untuk makan makanan berkalori tinggi. Makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi dapat berkontribusi pada perkembangan obesitas.

7. Membuat Jadwal Makan

Buatlah food preparation agar jadwal makan Anda juga bisa teratur. Siapkan budgeting terlebih dahulu, lalu menuliskan bahan-bahan makanan yang sehat untuk dibelanjakan.

Beli bahan makanan sesuai yang sudah ditulis, hindari membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini juga dapat membantu Anda menghindari dari godaan makanan yang tidak sehat.

8. Minta Dukungan

Cara mencegah obesitas yang terakhir adalah meminta dukungan dengan orang-orang terdekat. Dukungan sosial tidak hanya terpaku pada anak-anak dan remaja, namun orang dewasa juga memerlukannya. Bisa komunikasikan dengan keluarga, atau kerabat dekat untuk mendorong terus ke gaya hidup yang sehat.

Nah, itulah 8 cara mencegah obesitas yang perlu Anda ketahui. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda untuk mencegah obesitas mulai dari sekarang.

ANNITA RAHMAWATI DEWI

