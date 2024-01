12 Rekomendasi Lagu untuk Pernikahan yang Romantis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda sedang mencari lagu untuk pernikahan yang bagus dan romantis, ada banyak rekomendasi yang bisa dipilih.

Dalam pernikahan perlu ada beberapa hal yang harus disiapkan, salah satunya lagu pengiring untuk menambah suasana di hari spesial semakin terasa hangat dan para tamu juga ikut merasakan kebahagiaan.

Tak bisa asal dalam memilih lagunya, pilihlah lagu yang mendukung hari spesial tersebut. Misalnya dari arti lagu tersebut, irama, dan mendukung suasana.

Berikut ini rekomendasi lagu yang bisa digunakan sebagai playlist pernikahan yang bisa dijadikan referensi.

Daftar Lagu untuk Pernikahan

1. Brian McKnight - Marry Your Daughter

Lagu pertama yang cocok untuk pernikahan adalah Marry Your Daughter yang dibawakan oleh Brian McKnight.

Lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang ingin melamar seorang wanita yang dicintainya. Lalu, berniat untuk menemui sang Ayah dari wanita tersebut dan meminta restu untuk hidup bersama anak perempuannya itu. Berikut penggalan liriknya:

Can marry your daughter

And make her my wife

I want her to be the only girl that I'll love for the rest of my life

And give her the best of me 'til the day that I die, yeah

I'm gonna marry your princess

And make her my queen

She'll be the most beautiful bride that I've ever seen

I can't wait to smile

When she walks down the aisle

On the arm of her father

On the day that I marry your daughter

2. Christina Perri - A Thousand Years

Rekomendasi lagu selanjutnya berjudul A Thousand Years milik Christina Perri. Lagu ini menjadi soundtrack utama dari film Twilight.

Dalam lagu ini membuktikan besarnya cinta seseorang terhadap pasangannya. Sangat cocok jika diputar dalam hari spesial Anda. Ini penggalan liriknya:

I have died everyday waiting for you

Darling don't be afraid I have loved you

For a thousand years

I'll love you for a thousand more

And all along I believed I would find you

Time has brought your heart to me

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more

3. Westlife - Beautiful in White

Lagu yang satu ini sepertinya cukup familiar didengar oleh beberapa orang. Judulnya Beautiful in White yang dinyanyikan oleh Westlife, salah satu band yang cukup terkenal di mancanegara.

Lagu ini menggambarkan seorang pria yang takjub melihat pasangannya di hari spesial tersebut. Kemudian pria tersebut juga ingin dapat hidup bersama selamanya sampai terlahir anak mereka. Berikut penggalan liriknya yang romantis:

So as long as I live I love you

Will haven and hold you

You look so beautiful in white

And from now 'til my very last breath

This day I'll cherish

You look so beautiful in white

Tonight

4. Emily Hackett ft. Will Anderson - Take My Hand

Lagu berjudul Take My Hand dari Emily Hackett ft. Will Anderson juga cocok untuk jadi pengiring di hari pernikahan Anda.

Dalam lagu ini bercerita tentang seorang pria yang merasa waktunya berhenti berputar ketika ia menjalani hari-hari bersama pasangannya, menghabiskan seluruh waktunya bersama dengan pasangan yang dicintainya. Simak penggalan liriknya:

Let her take my heart and take my hand

Take my heart and take my hand

Take my heart and take my hand again and again

Right where we stand

5. Jason Mraz - I’m Yours

Lagu dari Jason Mraz yang cukup populer ini berjudul I am Yours, menceritakan tentang seseorang yang merasakan bahwa dirinya milik orang yang dicintainya.

Cocok untuk diputar saat hari spesial yang seolah-olah membuat pasangan terhanyut dalam kebahagiaan, begitu dengan para tamu yang ikut merasa bahagianya. Ini dia penggalan liriknya:

Well, open up your mind and see like me

Open up your plans and, damn, you're free

Look into your heart and you'll find love, love, love, love

Listen to the music of the moment, people dance and sing

We're just one big family

And it's our God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved

6. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love With You

Lagu barat untuk pernikahan selanjutnya berjudul Can’t Help Falling in Love With You dari Elvis Presley. Menceritakan tentang perasaan cinta yang tidak dapat dikendalikan, ia sangat sulit untuk menahan rasa cinta tersebut. Irama musik yang lembut membuat lagu ini populer untuk menjadi iringan lagu pernikahan. Ini dia penggalan liriknya:

Take my hand

Take my whole life, too

For I can't help falling in love with you

For I can't help falling in love with you

7. Ed Sheeran - Perfect

Siapa yang sangat suka mendengarkan deretan lagu dari Ed Sheeran? Salah satu lagunya yang berjudul Perfect sangat cocok untuk menjadi pengiring di pernikahan Anda.

Lagu ini bercerita tentang perasaan seorang pria terhadap wanita yang sudah dipendam sejak kecil. Kemudian setelah dewasa mereka ditakdirkan untuk bersatu menjadi sepasang kekasih. Simak liriknya yang dalam dan romantis:

Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

I have faith in what I see

Now I know I have met an angel in person

And she looks perfect

8. John Legend - All of Me

Lagu berjudul All of Me yang dinyanyikan oleh John Legend bisa jadi referensi lagu untuk pengiring di hari yang spesial.

Makna mendalam lagu ini adalah ketika memilih untuk mencintai seseorang, maka cintai dia sepenuhnya tanpa memandang kekurangannya. Sebab kekurangan seseorang tetap menjadi bagian dari orang tersebut. Simak penggalan liriknya berikut ini:

'Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you

You're my end and my beginning

Even when I lose, I'm winning

'Cause I give you all of me

And you give me all of you, oh-oh

9. James Arthur - Say You Won’t Let Go

Lagu Say Won’t Let Go cocok bagi Anda untuk yang ingin menceritakan tentang perjalanan cinta.

Berawal dari senyuman yang begitu manis dan pandangan yang tidak dapat dilepaskan karena rasa cinta yang begitu dalam hingga akhirnya dapat hidup dan menua bersama. Ini penggalan liriknya:

I'm so in love with you

And I hope you know

Darling, your love is more than worth its weight in gold

We've come so far, my dear

Look how we've grown

And I wanna stay with you until we're grey and old

Just say you won't let go

Just say you won't let go

10. Calum Scott - You Are The Reason

Penggemar lagu dari Calum Scott, Anda dapat menjadikan judul lagu You Are The Reason untuk diputar dalam hari pernikahan yang spesial. Lagu ini cukup populer karena liriknya yang sangat romantis dan menjelaskan besarnya pengorbanan yang rela dilakukan hanya untuk kekasih. Ini penggalan liriknya:

I'd climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I've broken

Oh, 'cause I need you to see

That you are the reason

11. Frankie Valli - Can’t Take My Eyes Off You

Selanjutnya adalah lagu berjudul Can’t Take My Eyes Off You dari Frankie Valli. Lagu ini cukup populer dan legendaris. Tak heran jika sudah banyak yang menggunakan lagu ini untuk momen pernikahan. Berikut ini lirik lagunya:

Pardon the way that I stare

There's nothin' else to compare

The sight of you leaves me weak

There are no words left to speak

But if you feel like I feel

Please let me know that it's real

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

12. Train - Marry Me

Rekomendasi lagu untuk pernikahan yang terakhir adalah Marry Me dari Train. Mengisahkan seorang pria yang melamar seorang wanita dan tidak pernah cukup untuk mencintai kekasihnya tersebut.

Setiap hari pria tersebut ingin mencintai kekasihnya dan berjanji untuk bahagia bersama selama hidupnya. Simak penggalan liriknya berikut ini:

Together can never be close enough for me

To feel like I am close enough to you

You wear white and I'll wear out the words "I love you"

And you're beautiful

Now that the wait is over

And love has finally shown her my way

Marry me

Today and every day

Nah, itu dia beberapa rekomendasi lagu yang cocok untuk Anda mengiringi momen pernikahan sebagai hari yang spesial. Coba untuk mendengarkan satu persatu lagunya, dan pilihlah sesuai kesukaan Anda. Semoga bermanfaat!

ANNITA RAHMAWATI DEWI

