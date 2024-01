8 Cara Menaikkan Trombosit secara Alami, Perbanyak Sayuran Hijau

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak cara menaikkan trombosit secara alami dan dapat dilakukan di rumah. Menaikkan trombosit sangat penting agar terhindar dari kekurangan sel darah merah.

Apabila trombosit turun dan hanya didiamkan saja, maka akan mengganggu kerja organ tubuh dan dapat menyebabkan masalah.

Baca Juga: Deretan Makanan Kaya Zat Besi Bisa Bantu Tingkatkan Kadar Hemoglobin Tubuh

Mengutip dari Healthgrades, trombosit adalah sel darah merah yang memiliki fungsi utama pembekuan darah, yakni sebuah fungsi penting yang dapat mencegah pendarahan yang serius.

Namun, penyakit seperti kanker, anemia, autoimun, dan mengonsumsi obat-obatan tertentu dapat menurunkan kadar trombosit. Kemungkinan besar, dokter Anda akan menyarankan untuk menaikkan trombosit.

Lantas seperti apa caranya? Dikutip dari Healthgrades, berikut 8 cara menaikkan trombosit yang dapat dilakukan di rumah secara alami. Baca informasi selengkapnya di bawah.

Cara Menaikkan Trombosit

1. Mengonsumsi Sayuran Hijau

Baca Juga: Ahli Gizi Ajak Awali Tahun Baru dengan Pola Hidup Sehat

Sayuran hijau seperti kangkung dan sawi mengandung vitamin K yang menjadi salah satu cara menaikkan trombosit secara alami.

Sayuran tersebut akan membantu pembekuan darah Anda lebih baik. Vitamin K yang terkandung di dalamnya memainkan peran penting dalam tubuh Anda menghasilkan protein yang penting untuk proses pembekuan darah.

2. Makan Ikan Berlemak

Ikan berlemak mengandung tinggi vitamin B12, di mana berperan penting dalam pembentukan sel darah merah.

Ikan salmon dan ikan tuna mengandung vitamin B12 yang cukup tinggi, Anda bisa mengonsumsi salah satu ataupun kedua ikan tersebut. Selain itu, Anda juga bisa mengonsumsi suplemen vitamin B12.

3. Perbanyak Konsumsi Asam Folat

Cara menaikkan trombosit selanjutnya adalah memperbanyak konsumsi asam folat. Untuk mendapatkan khasiat yang lebih baik, bisa konsumsi makanan yang terdapat kandungan asam folat daripada mengonsumsi suplemennya.

Hal ini karena suplemen folat dapat memberikan asam folat dengan dosis tinggi kemudian mengganggu kemampuan B12 untuk berfungsi baik dalam tubuh. Sumber asam folat yang bisa Anda coba adalah brokoli, kacang-kacangan, hati, dan masih banyak lagi.

4. Hindari Alkohol

Bagi Anda yang sangat suka mengonsumsi alkohol, sebaiknya hindari terlebih dahulu. Alkohol dapat mengganggu produksi sel darah merah di sumsum tulang.

Kerusakan pada sumsum tulang mengakibatkan penurunan produksi seluruh jenis sel darah merah, termasuk dengan trombosit.

5. Konsumsi Jeruk

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Vitamin C juga jadi salah satu cara menaikkan trombosit yang paling sederhana. Beruntung bagi Anda yang sangat menyukai jeruk, lemon, dan buah lainnya yang mengandung vitamin C, karena kadar vitamin C membantu meningkatkan trombosit dan berfungsi lebih baik.

6. Konsumsi Makanan Kaya Zat Besi

Anda bisa mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi untuk menaikkan trombosit, seperti tahu, hati sapi, kacang merah dan masih banyak lagi. Zat besi berperan penting dalam produksi sel darah merah, termasuk trombosit.

Dengan meningkatkan asupan zat besi, maka dapat membantu juga meningkatkan kadar trombosit secara alami. Hindari mengonsumsi suplemen zat besi yang menyebabkan sembelit.

7. Suplemen Klorofil

Ternyata mengonsumsi suplemen klorofil juga dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit darah.

Suplemen yang mengandung spirulina atau peterseli juga bisa membantu meningkatkan kadar trombosit. Selain itu, Anda juga dapat meningkatkan asupan klorofil dengan mengonsumsi banyak sayuran hijau.

8. Menghindari Suplemen Vitamin E dan Minyak Ikan

Jika trombosit Anda rendah sebaiknya tidak mengonsumsi suplemen vitamin E dan minyak ikan, karena justru akan memperburuk keadaan.

Hal ini karena vitamin E dan minyak ikan akan mengganggu aspek lain dari proses pembekuan darah dan membuat Anda lebih rentan terhadap pendarahan.

Demikianlah 8 cara menaikkan trombosit secara sederhana, alami, dan Anda bisa mencobanya di rumah.

Jangan lupa untuk selalu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum melakukan cara-cara di atas. Semoga bermanfaat!

ANNITA RAHMAWATI DEWI

Pilihan Editor: Benarkah Daun Pepaya Bisa Bantu Naikkan Jumlah Trombosit dalam Tubuh?