Olahan Sup Jamur yang Cocok Dibuat Temani Musim Hujan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim hujan memasuki pertengahan, dan tidak ada yang lebih memanjakan selera daripada menikmati semangkuk sup hangat di tengah cuaca yang dingin dan lembab. Salah satu varian sup yang sangat cocok untuk dinikmati saat musim hujan adalah sup jamur. Jamur memberikan rasa lezat dan kehangatan yang membuatnya menjadi pilihan sempurna untuk menghangatkan tubuh dan meredakan kedinginan.

5 Resep Sup Jamur

1. Sup Jamur Krim Pedas

Sup jamur krim pedas adalah pilihan yang tepat untuk mereka yang menyukai cita rasa pedas dan kaya akan kelembutan jamur. Untuk membuatnya, Anda hanya perlu menumis jamur dengan bawang putih dan bawang bombay hingga harum, lalu tambahkan kaldu ayam dan krim. Tambahkan bubuk cabai sesuai selera untuk memberikan sentuhan pedas yang nikmat. Sajikan sup ini dengan sejumput daun ketumbar segar untuk tambahan aroma yang segar.

2. Sup Jamur Tomat Basil

Kombinasi antara kelezatan jamur dan keasaman tomat memberikan rasa yang menarik dalam sup ini. Rebus jamur bersama dengan tomat, bawang, dan bumbu-bumbu lainnya hingga matang. Sajikan sup ini dengan daun basil segar untuk menambah aroma khas yang menyegarkan. Sup jamur tomat basil akan memberikan sensasi rasa yang seimbang dan memikat selera.



3. Sup Jamur Saus Tiram

Sup jamur dengan saus tiram memberikan sentuhan rasa oriental yang lezat. Tumis jamur dengan saus tiram, jahe, dan bawang putih untuk menciptakan cita rasa yang kaya dan gurih. Tambahkan kaldu ayam dan biarkan mendidih hingga bumbu meresap. Sup ini sangat cocok dinikmati dengan sepiring nasi hangat atau mie untuk pengalaman makan yang lebih lengkap.

4. Sup Jamur Sayur Segar

Sup ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi dari campuran jamur dan sayuran segar. Potong jamur, wortel, kentang, dan sayuran lainnya sesuai selera, lalu rebus bersama dalam kaldu sayuran. Tambahkan sedikit garam dan merica untuk menyesuaikan rasa. Sup jamur sayur segar ini tidak hanya menghangatkan tubuh tetapi juga memberikan asupan nutrisi yang baik.

5. Sup Jamur Barley

Sup jamur barley adalah pilihan yang sangat cocok untuk mereka yang ingin mengisi perut dengan hidangan yang kaya serat. Rebus jamur dengan barley, wortel, dan bawang bombay dalam kaldu ayam hingga semuanya matang. Berikan sentuhan rasa dengan menambahkan daun seledri dan sedikit air perasan lemon sebelum disajikan.

