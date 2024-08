Hadir di Jakarta, Yun Artified Siap Pamerkan 250 Karya Anak Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yun Artied Community Art Center bekerja sama dengan International Children’s Art Exhibition siap menggelar pameran lukisan anak bertajuk We Are The World. Gelaran ini diselenggarakan pada tanggal 21-25 Agustus 2024 di lokasi Yun Artied Community Art Center di Jakarta.

“Kami percaya bahwa anak-anak adalah pemimpin masa depan. Hal yang paling berharga yang dapat diberikan kepada mereka adalah peluang dan pendidikan yang baik,” kata Yince Djuwidja, Founder Yun Artied dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 20 Agustus 2024.

Pameran ini menjadi platform untuk mendukung kreativitas dan ekspresi artistik di kalangan anak-anak di seluruh dunia. Pameran ini menghadirkan 250 karya anak pilihan dari seluruh dunia. Mereka berusia 5 hingga 17 tahun. Kategori pertama berumur 5 hingga 9 tahun, kedua berumur 10 hingga 13 tahun dan ketiga berumur 14 hingga 17 tahun. Beberapa negara yang ikut serta dalam pameran ini yakni Perancis, Indonesia, Rusia, China, Taiwan, Kazakhstan, Malaysia, Singapore, Belarus dan beberapa negara lainnya.

International Children’s Art Exhibition, WE ARE THE WORLD siap hadir di Indonesia pada akhir Agustus 2024/Yun Artied Community Art Center

Sebelumnya, proses seleksi karya internal dari Yun Artied yang mewakili Indonesia, berhasil mengirimkan sebanyak 110 karya lukis dari seluruh anak nusantara. Kemudian, sebanyak 75 karya di antaranya masuk seleksi.

Yince mengatakan tujuan pameran ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki minat dan bakat dalam melukis. “Sehingga mereka dapat saling mengenal satu sama lain, berbagi pandangan serta impian hingga visi masa depan. Kemudian agar lebih dikenal komunitas seni tidak hanya di negara asal mereka, tetapi juga di negara lain tempat penyelenggara pameran,” kata Yince Djuwidja..



Pengumuman pemenang dan pembagian diploma kepada seluruh peserta akan digelar 23 Agustus 2024 pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Untuk tiga pemenang di setiap kategori berkesempatan mengikuti pameran nal di Paris pada Desember 2024 mendatang.

We Are The World adalah sebuah platform internasional yang didirikan di Paris pada tahun 2018. Mereka menyelenggarakan pameran seni anak-anak di berbagai kota dan negara di antaranya Astana, Dubai, London, Los Angeles, Seoul kemudian Perancis, Belarusia, Rusia hingga Uni Emirat Arab.

Pameran ini mendapatkan dukungan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, UNESCO, Kedutaan Besar dan lembaga pemerintahan lainnya di berbagai negara.

Yun Artied Community Art Center merasa terhormat menjadi tuan rumah pameran internasional We Are The World di Indonesia. Karena dapat bertemu dengan banyak seniman muda dan juga berkenalan dengan kekayaan budaya tradisi Indonesia. “Para peserta pun diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kreativitas tinggi dan penuh percaya diri,” kata Yince.

