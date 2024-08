Apakah Ada Tanggal Merah Minggu Ini? Cek Hari Libur Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Agustus sudah memasuki minggu ketiga. Banyak masyarakat yang baru saja menikmati hari libur nasional pada tanggal 17 Agustus, yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, setelah tanggal merah tersebut berlalu, apakah ada lagi tanggal merah di minggu ini?

Mengetahui tanggal merah bulan Agustus sangatlah penting, terutama bagi masyarakat yang ingin merencanakan aktivitas atau sekadar ingin beristirahat sejenak dari rutinitas. Untuk mengetahui adakah tanggal merah minggu ini, cek daftar hari libur yang ada di bulan Agustus 2024.

Tanggal Merah Minggu Ini Bulan Agustus 2024

Mengacu pada kalender nasional tahun 2024, ternyata di minggu ini atau minggu ketiga bulan Agustus tidak ada hari libur nasional atau tanggal merah. Bahkan sampai akhir bulan pun tidak ada tanggal merah lagi di bulan Agustus.

Adapun menurut surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023 di bulan Agustus 2024 hanya ada satu tanggal merah saja yakni pada tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan RI.

Meski tidak ada lagi tanggal merah di bulan Agustus, tapi akhir pekan tetap bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan berkegiatan bersama keluarga serta teman-teman. Berikut adalah rincian hari Sabtu dan Minggu di minggu ketiga sampai minggu keempat Agustus 2024,

- Sabtu, 24 Agustus 2024: Libur akhir pekan

- Minggu, 25 Agustus 2024: Libur akhir pekan

- Sabtu, 31 Agustus 2024: Libur akhir pekan

Hari Penting Nasional Bulan Agustus

Meski tidak ada lagi hari libur, namun ada beberapa tanggal penting lainnya yang jatuh pada bulan Agustus. Berikut daftar hari penting Agustus 2024.

2 Agustus 2024: Hari Bhatara Sri

5 Agustus 2024: Hari Dharma Wanita Nasional

7 Agustus 2024: Hari Hutan Indonesia

10 Agustus 2024: Hari Veteran Nasional

10 Agustus 2024: Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

13 Agustus 2024: Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Konstitusi

14 Agustus 2024: Hari Pramuka

14 Agustus 2024: HUT Provinsi Bali

17 Agustus 2024: Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia/HUT ke-79 RI

18 Agustus 2024: Hari Konstitusi Republik Indonesia

19 Agustus 2024: Hari Departemen Luar Negeri Indonesia

19 Agustus 2024: HUT Mahkamah Agung

21 Agustus 2024: Hari Maritim Nasional

23 Agustus 2024: Hari Peringatan Konferensi Meja Bundar

24 Agustus 2024: Hari Ulang Tahun TVRI

24 Agustus 2024: Hari Jakarta Membaca

25 Agustus 2024: Hari Perumahan Nasional (Hapernas).

Tanggal Merah dan Hari Libur 2024 yang Masih Tersisa

Setelah hari libur 17 Agustus, masih ada beberapa tanggal merah dan hari libur di 2024. Berikut ini adalah rincian lengkap daftar hari libur yang masih tersisa.

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari raya Natal

