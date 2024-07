Daftar Hari Libur dan Hari Penting Nasional Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki akhir bulan Juli, daftar hari libur Agustus dan hari penting nasional Agustus 2024 banyak dicari oleh masyarakat. Agustus juga menjadi salah satu bulan yang penuh makna bagi masyarakat Indonesia karena di bulan ini terdapat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah sendiri telah menetapkan tanggal merah dan hari libur bulan Agustus 2024. Namun, di tahun ini ternyata hanya ada satu daftar hari libur resmi bulan Agustus. Lalu, tanggal berapa saja yang menjadi hari libur di bulan Agustus 2024?

Daftar Hari Libur Bulan Agustus 2024

Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur dan cuti bersama 2024 Ketentuan tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023 dengan tujuan sebagai pedoman masyarakat untuk merancang aktivitasnya.

Mengacu pada SKB tersebut, di sepanjang 2024 total hari libur ada sebanyak 27 hari yang terdiri dari 17 hari libur nasional 2024 dan 10 hari cuti bersama.

Khusus bulan Agustus, ternyata hanya ada satu hari libur di bulan Agustus 2024 yaitu pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI atau Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Hari libur 17 Agustus 2024 itu juga tidak diikuti oleh cuti bersama. Tapi jangan khawatir, masyarakat bisa memanfaatkan hari libur di akhir pekan untuk menikmati waktu libur bersama keluarga.

Total ada 4 hari libur akhir pekan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk istirahat atau berlibur bersama keluarga dan teman. Sehingga secara keseluruhan, hari libur bulan Agustus ada 5 hari libur. Lebih jelasnya, berikut daftar tanggal merah bulan Agustus 2024:

Minggu, 4 Agustus 2024: Libur Akhir Pekan

Minggu, 11 Agustus 2024: Libur Akhir Pekan

Sabtu, 17 Agustus 2024: Hari Kemerdekaan Indonesia/Proklamasi Kemerdekaan

Minggu, 18 Agustus 2024: Libur Akhir Pekan

Minggu, 25 Agustus 2024: Libur Akhir Pekan

Hari Penting Nasional Bulan Agustus

Selain Hari Kemerdekaan, ada beberapa tanggal penting lainnya yang jatuh pada bulan Agustus 2024. Berikut adalah daftar hari penting nasional Agustus 2024.

2 Agustus 2024: Hari Bhatara Sri

5 Agustus 2024: Hari Dharma Wanita Nasional

7 Agustus 2024: Hari Hutan Indonesia

10 Agustus 2024: Hari Veteran Nasional

10 Agustus 2024: Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

13 Agustus 2024: Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Konstitusi

14 Agustus 2024: Hari Pramuka

14 Agustus 2024: HUT Provinsi Bali

17 Agustus 2024: Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia/HUT ke-79 RI

18 Agustus 2024: Hari Konstitusi Republik Indonesia

19 Agustus 2024: Hari Departemen Luar Negeri Indonesia

19 Agustus 2024: HUT Mahkamah Agung

21 Agustus 2024: Hari Maritim Nasional

23 Agustus 2024: Hari Peringatan Konferensi Meja Bundar

24 Agustus 2024: Hari Ulang Tahun TVRI

24 Agustus 2024: Hari Jakarta Membaca

25 Agustus 2024: Hari Perumahan Nasional (Hapernas)

Tanggal Merah dan Hari Libur 2024 yang Masih Tersisa

Setelah hari libur 17 Agustus, masih ada beberapa tanggal merah dan hari libur di 2024. Berikut ini adalah rincian lengkap daftar hari libur yang masih tersisa.

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari raya Natal

RIZKI DEWI AYU

