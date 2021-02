Demi Anak, Ini Anjuran Hakim kepada Angelina Jolie

Vivienne Jolie-Pitt, (baris depan dari kiri), Knox Jolie-Pitt, Sareum Srey Moch, (baris tengah dari kiri), Loung Ung, Maddox Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt, Kimhak Mun, Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt dan Angelina Jolie menghadiri penayangan perdana film `First They Killed My Father` dalam Toronto International Film Festival (TIFF) di Toronto, 11 September 2017. AP Photo