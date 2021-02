Anak Terlalu Jago Bahasa Inggris? Ini Saran Asri Welas

TEMPO.CO, Jakarta - Asri Welas mengungkapkan pandangannya tentang penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Beberapa tahun belakangan, anak Indonesia dituntut untuk bisa fasih berbahasa Inggris. Anak-anak didaftarkan ke sekolah internasional atau kursus yang menggunakan bahasa Inggris. Keputusan ini ternyata menjadi bumerang bagi orang tua. Sejumlah anak menjadi lebih sering berbicara dengan bahasa Inggris ketimbang Indonesia.

Asri menuturkan jika putra sulungnya, Rajwa Gilbram Ridha Rahardja, sempat mengalami isu serupa. Ini terjadi ketika anak yang biasa disapa Ibam tersebut bekerja sama dengan Glenn Fredly untuk lagu This Is My Holiday sebagai soundtrack film Kulari ke Pantai.

"Dia belajar di sekolah internasional ya. Jadi, pas ketemu Glenn, dia langsung bilang, 'do you speak English, Glenn?' Terus Glenn bilang, 'Ini Indonesia harus pakai bahasa Indonesia'," kata Asri saat premiere film Kulari ke Pantai, di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Juni 2018.

Putra sulung Asri Welas pun tersadar apalagi setelah menyaksikan Kulari ke Pantai. Asri juga merasakan hal serupa dan teringat pentingnya penguasaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris. Banyak orang tua yang anaknya disekolahkan di sekolah internasional. "Ini bukan sok, ya, tapi kita mau memberikan anak-anak pendidikan bahasa. Pada akhirnya, anak-anak harus lebih menguasai bahasa sendiri. Dalam film ini, kita sangat bisa melihat seperti apa era anak-anak sekarang. Jadi, pertanyaan dikembalikan lagi ke kita, sekarang berada di mana dan harus pakai bahasa apa," ujarnya.

Asri Welas berharap penggunaan bahasa Inggris tidak kebablasan sehingga melupakan budaya asli Indonesia. "Ini membuat kita menjadi melek. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kebablasan," tuturnya.

TABLOID BINTANG