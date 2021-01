Jakarta Smart City Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi Kosong dan Detail Gaji

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Unit Pengelola Jakarta Smart City membuka lowongan kerja di berbagai bidang. Lowongan kerja ini terbuka untuk fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus maupun sudah berpengalaman.

Menurut pengumuman dan dokumen yang tercantum di situs resmi Jakarta Smart City, terdapt 39 posisi yang mesti diisi dengan kebutuhan mulai satu sampai enam orang. Beberapa posisi yang lowong antara lain peneliti, analis produk dan bisnis, tim programer, pengelola media sosial, fotografer dan videografer, desainer grafis, dan lainnya.

Untuk semua posisi tadi, besaran gaji yang ditawarkan mulai dari Rp 5,5 juta sampai Rp 23,75 juta. "Besaran gaji yang diterima belum dipotong pajak penghasilan dan disesuaikan dengan pengalaman kerja," demikian tertulis dalam dokumen pengumuman rekrutmen tenaga ahli Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Jakarta Smart City.

1. Business Analyst: Rp 7 juta - Rp 11,7 juta

2. Data Scientist Junior: Rp 6,5 juta - Rp 9,5 juta

3. Data Scientist Senior: Rp 20,75 juta

4. Data Engineer: Rp 13,65 juta

5. Junior Data Analyst: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

6. Senior Research Scientist: Rp 8,5 - Rp 10 juta

7. Data and Research Analyst: Rp 6,5 juta - Rp 9,5 juta

8. Compliance Officer: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

9. Product Analyst: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

10. Account Officer: Rp 5 juta - Rp 5,8 juta

11. Graphic Designer Senior: Rp 5,5 - Rp 7,6 juta

12. Social Media Officer: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

13. Photographer/Videographer Senior: Rp 6 juta - Rp 10 juta

14. Product Marketing Executive: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

15. Network Technical Support: Rp 9 juta

16. Security System Support: Rp 9 juta

17. Network Field Operation: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

18. Head Of IT Development (JSC): Rp 23,75 juta

19. System Analyst: Rp 13,65 juta

20. Programmer Senior Back-End Developer: Rp 15,15 juta

21. Programmer Senior Front-End Developer: Rp 15,15 juta

22. Programmer Senior Android Developer: Rp 15,150 juta

23. Programmer Senior IoS Developer: Rp 15,15 juta

24. Programmer Senior Web Spasial Developer: Rp 15,150 juta

25. Programmer Junior Back-End Developer: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

26. Programmer Junior Front-End Developer: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

27. Programmer Junior Android Developer: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

28. Programmer Junior IoS Developer: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

29. Programmer Junior Programmer UI/UX Junior: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

30. Programmer Junior Technical Writer: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

31. Programmer Junior Quality Analyst: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

32. IT Operations and Maintenance Assistant: Rp 6,5 juta - Rp 9,4 juta

33. IT Helpdesk: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

34. Content Writer: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

35. Customer Product Knowledge: Rp 5 juta - Rp 5,8 juta

36. Technical Support: Rp 5,5 juta - Rp 7 juta

37. Development and Operational: Rp 18,15 juta

38. UX Writer: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

39. Finance and Administration: Rp 5,5 juta - Rp 7,6 juta

Lowongan kerja di Jakarta Smart City ini dibuka sampai besok, Rabu 20 Januari 2021 dan pengumuman seleksi administrasi dua hair kemudian. Tes kompetensi mulai 25 - 27 Januari 2021 dan pengumuman akhir pada 29 Januari 2021.

Selamat mencoba dan semoga beruntung.

