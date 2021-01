Stres Urusan Bisnis, Atasi dengan Cara Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Relaksasi penting bagi semua orang yang bekerja dan terbukti mengurangi stres. Namun, ada sektor yang karena kewajiban pekerjaan mengesampingkan keistimewaan waktu senggang, yakni pengusaha.

Ketika bekerja sebagai karyawan, Anda tahu setiap bulan akan menerima gaji. Anda juga punya hari libur pada waktu tertentu. Namun, bagi orang yang membangun bisnis sendiri situasinya berbeda. Mereka selalu sibuk dan tidak bisa mengesampingkan kewajiban karena sebagian besar fungsi operasional bergantung padanya.

Yang tidak diketahui banyak orang adalah selain istirahat, liburan merupakan periode di mana kreativitas paling berkembang. Sebaliknya, tanpa waktu istirahat untuk relaksasi, Anda dapat membuat keputusan yang buruk, kreativitas terhalang, dan produktivitas turun.

Dilansir dari Entrepreneur, berikut beberapa aktivitas yang tidak memakan banyak ruang dan waktu, apalagi dengan situasi di tengah pandemi Covid-19, tanpa meninggalkan usaha.

Baca buku bagus

Bukan buku tentang pemasaran atau kepemimpinan tapi fiksi yang membawa Anda keluar dari dunia ini. Ada banyak buku menarik dari penulis seperti Ken Follet atau Stieg Larsson, atau salah satu dari saga Harry Potter atau The Lord of the Rings, jika Anda penggemarnya, apapun yang memotivasi imajinasi dan membuat Anda bersenang-senang.

Menonton film lewat layanan OTT

Kegiatan ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Platform OTT yang tersedia di Indonesia juga semakin beragam dengan koleksi film masing-masing yang menawarkan berbagai genre. Anda juga bisa menyewa film secara digital melalui Google Play atau Apple TV.

Nikmati hobi

Mainkan alat musik, golf, tenis, atau belajar berkebun, apa pun yang disuka. Anda juga dapat memainkan permainan papan atau otak, atau mengerjakan teka-teki.

Bersantai di spa

Nikmati layanan pijat dan refleksi sepanjang sore. Beri diri 1 jam hanya dan manjakan diri Anda. Itu akan membantu meningkatkan kinerja dan membuat Anda tetap termotivasi.

Berbicara dengan teman

Manfaatkan pertemuan, yang disarankan dilakukan secara virtual, untuk membicarakan sesuatu selain bisnis. Anda juga dapat memilih permainan online yang menyenangkan. Idenya adalah untuk tertawa dan melupakan waktu kerja.

Habiskan waktu bersama keluarga

Jika memiliki anak, luangkan waktu untuk bermain dan bersenang-senang dengan mereka. Buatlah janji dengan pasangan dan pastikan selama bersama keluarga, Anda tidak perlu menjawab telepon dari kantor atau memeriksa email. Memberi mereka waktu berkualitas juga akan memberikan manfaat untuk.

Olahraga

Sisihkan setidaknya setengah jam sehari untuk berolahraga. Bisa lari di taman atau mungkin ke pusat kebugaran Intinya agar tetap sehat dan bugar. Ini akan membantu tidak hanya meningkatkan kesehatan tetapi juga suasana hati, harga diri, dan juga untuk menyingkirkan energi negatif.