Beberapa Kode Kedaluwarsa yang Wajib Dipahami

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah produsen untuk mencantumkan beberapa label sebagai petunjuk pemakaian produknya, seperti tanggal kedaluwarsa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MENKES/PER/IV/1985, definisi tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Ada beberapa kode atau istilah untuk menunjukkan tanggal untuk makanan kedaluwarsa atau masih bisa dikonsumsi. Beda kode, beda pula maknanya. Perlu diketahui apa saja arti tiap istilah, seperti berikut ini:

Pertama, kode used by atau best before, mengisyaratkan bahwa suatu produk layak dikonsumsi sebelum waktu tetentu. Jika produk tersebut dikonsumsi setelah melewati tanggal yang tertera pada kemasan, kualitasnya sudah menurun.

Namun, tanggal best before tidak berlaku pada produk kemasan yang sudah dibuka. Sebab membuka kemasan makanan tentunya tentu sudah mempengaruhi kualitas dan kesegaran produk. Pasalnya kontaminasi bakteri dari udara luar pun akan mempercepat masa penurunan kualitas produk.

Petunjuk kedua adalah kode use by, artinya tanggal terakhir sebaiknya produk dikonsumsi. Setelahnya kualitas produk akan menurun, mulai dari rasa, tekstur dan sudah tidak layak konsumsi.

Selanjutnya istilah sell by, maksudnya jadi tenggat waktu sampai berapa lama produk bisa dijajakan. Singkatnya merupakan tanggal terakhir produk berada pada tingkat kualitas tertinggi. Jika lewat batas berarti produk sudah tidak bisa edar. Namun, produk sebenarnya masih aman dikonsumsi beberapa hari setelah tanggal tersebut. Kuncinya pada ketepatan pada langkah penyimpanannya, pastikan kondisi kesegaran, rasa, dan konsistensi.

Terakhir keterangan tanggal kedaluwarsa atau expiration, biasa disingkat exp. Kode ini menunjukkan bahwa produk akan tidak layak konsumsi jika lewat waktu yang tertera. Sangat tidak aman dikonsumsi, sebaiknya makanan langsung dibuang. Pasalnya keterangan tanggal tersebut berkaitan dengan keamanan pangan. Bisa dilihat pada kemasan makanan.

