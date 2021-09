Beda Bentuk Bullying Laki-laki dan Perempuan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus bullying masih terjadi kepada anak maupun orang dewasa, terlepas korban dan pelakunya laki-laki atau perempuan.

Yang umum diketahui publik adalah pelaku bullying didominasi oleh laki-laki. Meski begitu, tak menutup kemungkinan perempuan juga bisa menjadi perisak. Bentuk atau perilaku bullying pada laki-laki dan perempuan berbeda.

Laki-laki yang mem-bully cenderung lebih agresif dan menyerang orang lain yang menunjukkan kelemahannya. Umumnya, kelompok laki-laki perisak ini memiliki anggota yang ingin merasa diterima, sehingga mereka mau melakukan apa saja agar bisa mempertahankan posisinya dalam kelompok.

Laki-laki lebih terbuka dalam melakukan intimidasi, sehingga mudah untuk dikenali orang lain, baik orang tua, teman, guru, atau siapa saja. Meski begitu, bukan berarti para pria tidak bisa mengintimidasi dengan cara halus, seperti manipulasi, menyebar rumor, atau mengkritik.

Para pria umumnya menerima anggapan publik atau konstruksi sosial kalau mereka adalah makhluk yang kuat, berwibawa, dan mandiri. Dengan begitu, kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria ini, mereka bisa menjadi sasaran bullying.

Lain lagi dengan bentuk perisakan yang dilakukan oleh perempuan. Mereka cenderung mengintimidasi secara verbal, seperti bergosip dan pengucilan. Berbeda dengan laki-laki yang terbuka atau manifestasi langsung perisakan, umumnya perempuan memilih menutupi perisakannya sehingga sulit dikenali.

Sebab itu, jangan heran jika ada friksi dalam satu kelompok perempuan. Tak jarang mereka bersaing tentang sesuatu hal, namun di lain soal bisa kompak. Pertemanan dalam kelompok ini memiliki rasa percaya sekaligus tidak percaya satu sama lain.

Perempuan juga lebih sensitif terhadap kritik. Biasanya mereka akan mengingat, memendam, dan membalasnya suatu saat nanti.

