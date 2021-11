10 Makanan untuk Menjaga Tubuh Tetap Sehat dan Kuat

TEMPO.CO, Jakarta - Tubuh punya sistem kekebalan tubuh yang bertugas menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama saat pandemi Covid-19. Banyak orang melakukan beragam cara untuk mempertahankan sistem imun, mulai dari berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makanan sehat, hingga berjemur.

Mengonsumsi makanan bergizi juga salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun, khususnya yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan antioksidan. Berikut 10 makanan yang dapat membantu meningkatkan sistem imun agar tubuh tetap sehat dan kuat, melansir Eat This.

Asparagus

Sayuran berwarna hijau dan putih yang memiliki bentuk menyerupai batang bambu berukuran kecil ini merupakan prebiotik. Prebiotik meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan sitokin anti-inflamasi sekaligus mengurangi sitokin proinflamasi. Namun, Anda perlu berhati-hati karena mengonsumsinya secara tiba-tiba dapat membuat kembung.

Susu

Menurut Dr. Elizabeth Zmuda, direktur pendidikan kedokteran Rumah Sakit di Ohio, susu merupakan sumber selenium yang baik dan sumber seng yang penting. Selenium yang ada pada susu meningkatkan fungsi sistem imun dan kekurangan seng dapat merusak fungsi sistem imun yang telah terbukti membaik dengan meningkatnya asupan seng yang ada pada susu.

Jamur shitake

Jamur yang berasal dari Asia Timur ini telah lama dikenal karena baik untuk kesehatan, mengandung banyak gizi, hingga lezat saat disantap. Jamur shitake juga dapat mendukung pertahanan sistem imun terhadap infeksi dengan bekerja pada berbagai elemen sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan respons kekebalan sel T.

Brokoli

Sayuran hijau ini mengandung polifenol antioksidan yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Mereka mengandung senyawa yang disebut sulforafan glukosinolat, yang merupakan agen penangkal penyakit. Brokoli sangat baik dikonsumsi, baik mentah maupun dimasak.

Sup ayam

Meski tidak ada studi terkontrol plasebo double-blind yang melihat efek sup ayam dalam menyembuhkan pilek, para ilmuwan menemukan minum sup ayam membantu mempercepat hilangnya lendir di hidung. Artinya, virus atau bakteri penyebab penyakit yang berkembang biak dapat hilang lebih cepat dari tubuh. Dr. Michael F. Roizen, profesor di Learner College of Medicine, mengatakan penelitian lain telah menemukan bahan dalam sup ayam memiliki efek anti-inflamasi.

Jahe

Seringkali dikenal sebagai bumbu dapur, jahe ternyata memiliki manfaat yang baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Ini terjadi karena jahe memiliki sifat antioksidan, antiradang, dan antibakteri yang mampu memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah infeksi.

Bawang putih

Selain jahe, bumbu dapur yang dapat digunakan untuk meningkatkan imun tubuh adalah bawang putih. Bawang putih kaya akan allicin, senyawa sulfur yang telah terbukti meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Yogurt

Yogurt memiliki kultur hidup dan aktif serta memiliki sifat probiotik yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan menyeimbangkan dan membantu tubuh menghasilkan bakteri bermanfaat yang dapat melawan bakteri berbahaya lain. Selain probiotik, yogurt adalah sumber vitamin D yang baik yang juga membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh.

Sitrus

Jeruk, lemon, limau, dan jeruk bali merupakan buah-buahan dalam keluarga sitrus yang kaya vitamin C. Vitamin C adalah salah satu penguat terbaik dari sistem kekebalan tubuh. Mereka bekerja dengan meningkatkan produksi sel darah putih, yang berfungsi melawan infeksi.

Kembang kol

Siapa sangka sayuran yang sering ditemui dalam cap cay ini kaya antioksidan dan vitamin C. Antioksidan dalam kembang kol dapat melindungi sel-sel tubuh dari peradangan akibat radikal bebas. Sementara itu, kembang kol yang kaya vitamin C dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga Anda dapat terlindungi dari sumber penyakit.

Baca juga: Jaga Fungsi dan Kesehatan Otak dengan Makanan Berikut