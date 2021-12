7 Kebiasaan Penghilang Lemak Perut

TEMPO.CO, Jakarta - Lemak perut atau juga biasa dikenal sebagai lemak visceral adalah penyebab perut buncit yang berbahaya bagi kesehatan. Memiliki perut rata dan kencang adalah keinginan semua orang, terutama wanita.

Untuk memperbaiki penampilan dan tetap menjaga kesehatan, kita perlu menghilangan lemak visceral sehingga perut menjadi lebih rata dan kencang. Berikut cara efektif yang dapat dilakukan.

Jangan hanya menargetkan perut

Pakar gizi Sandy Yourian Brikho, mengutip dari Eat This Not That, mengatakan kunci perut rata adalah penurunan berat badan secara keseluruhan. Anda tidak dapat menargetkan area spesifik pada tubuh dan hanya menurunkan berat badan di sana. Namun, jika menurunkan berat badan secara keseluruhan, tentu saja Anda juga akan menurunkan berat badan di area perut.

Porsi makan seimbang dengan berat badan

Brikho menjelaskan, "Penurunan berat badan dicapai dengan makan makanan seimbang yang mengikuti rekomendasi ukuran porsi berdasarkan tujuan penurunan berat badan. Anda tidak perlu makan dengan sempurna setiap hari atau setiap kali makan untuk melihat hasil penurunan berat badan dan mendapatkan perut rata.”

Itulah yang seharusnya dilakukan lebih sering yang akan berdampak pada penurunan berat badan, bukan apa yang dimakan. Anda dapat mengonsumsi makanan yang disukai dan menurunkan berat badan. Jika memasukkan makanan favorit sambil menurunkan berat badan, maka akan lebih mudah untuk menjaga berat badan dalam jangka panjang karena menikmati apa yang dimakan.

Mengonsumsi protein

Tingkatkan asupan protein dalam menu makanan. Asupan protein yang dapat dikonsumsi seperti telur, sosis, dan keju, akan membuat kenyang lebih lama. Asupan protein juga dapat meningkatkan proses metabolisme sehingga pembakaran energi dan lebih optimal.

Jangan melewatkan karbohidrat

Brikho berkata, "Makanlah jumlah karbohidrat yang disarankan sepanjang hari. Jangan melewatkan karbohidrat. Karbohidrat adalah bagian penting dari pola makan apapun. Ada kesalahpahaman besar karbohidrat menyebabkan kenaikan berat badan atau buruk untuk Anda.”

Sebenarnya, pemikiran tersebut salah dan harus dibuang jauh-jauh. Karbohidrat adalah sumber bahan bakar utama otak dan merupakan bagian dari diet seimbang. Karbohidrat hanya menyebabkan kenaikan berat badan jika dimakan terlalu banyak, namun jika mengikuti rekomendasi ukuran porsi, Anda akan berhasil menurunkan berat badan.

Konsumsi makanan tinggi serat

Makanan tinggi serat bisa menjadi salah satu alternatif pilihan makanan diet untuk membuat perut menjadi rata. Serat adalah karbohidrat yang ditemukan pada makanan nabati seperti sayur dan buah. Serat sendiri tidak seperti kabohidrat karena tidak mudah pecah sehingga Anda akan merasa puas dan kenyang lebih lama.

Makan satu atau dua camilan setiap hari

Tambahkan satu atau dua makanan ringan setiap hari di antara waktu makan yang merupakan kombinasi dari karbohidrat, buah atau sayuran, dengan protein. Ini akan meningkatkan rasa kenyang di antara waktu makan, yang akan mengurangi makan berlebihan pada makan berikutnya. Selain itu, jika makan lebih sering sepanjang hari, maka akan meningkatkan metabolisme tubuh.

Olahraga

Mengubah pola makan saja tidak akan mengurangi lemak perut dan olahraga berperan penting dalam hal itu. “Ketika membangun lebih banyak otot, metabolisme meningkat, Anda tidak perlu berolahraga setiap hari untuk melihat hasilnya.” kata Brikho.

Jika tidak berolahraga sama sekali sekarang, mulailah dengan berolahraga setidaknya satu hari per minggu dan kemudian secara bertahap meningkat menjadi dua kali dalam seminggu dan seterusnya. Tujuannya adalah dengan berolahraga tiga hingga empat kali seminggu atau lebih untuk mendapatkan hasil terbaik.

ANDINI SABRINA | EAT THIS NOT THAT

