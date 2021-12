Ini Manfaat Memelihara Hewan Peliharaan bagi Tumbuh Kembang Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak bisa dipungkiri memelihara hewan peliharaan seperti kucing, burung, ikan, atau pun anjing memiliki beban tambahan. Selain perawatannya, biaya makan yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Walaupun demikian, memelihara hewan peliharaan juga memiliki beragam manfaat, khususnya bagi seorang anak.

Gail F. Melson, profesor emeritus studi perkembangan di Purdue University, Indiana, dan penulis buku "Why the Wild Things Are: Animals in the Lives of Children", mengatakan diperkirakan empat dari sepuluh anak memulai kehidupan dalam keluarga dengan hewan peliharaan dan sebanyak 90 persen dari semua anak hidup dengan hewan peliharaan selama masa kanak-kanak.

Memiliki hewan peliharaan juga bermanfaat untuk perkembangan psikologis dan kedawasaan anak. Berdasarkan jurnal Psychology Research and Behavior Development, memelihara hewan peliharaan dapat mengajarkan rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan kepedulian kepada anak. Contoh rasa tanggung jawab dan rasa kepedulian tersebut dapat dilihat dari seorang anak yang sudah mampu mengerjakan perawatan pemeliharaan seperti menuangkan makanan ke piring.

Senada dengan jurnal tersebut, Melson mengungkapkan, "Mengasuh bukanlah kualitas yang tiba-tiba muncul di masa dewasa ketika kita membutuhkannya," katanya. "Dan Anda tidak belajar mengasuh karena Anda dibesarkan sebagai seorang anak. Orang membutuhkan cara untuk berlatih menjadi pengasuh ketika mereka masih muda."

Memelihara hewan peliharaan juga baik untuk memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang seorang anak. Dilansir dari parents.com, Melson bertanya kepada sekelompok pemilik hewan peliharaan berusia 5 tahun, apa yang mereka lakukan ketika mereka merasa sedih, marah, takut, atau ketika mereka memiliki rahasia untuk dibagikan? Lebih dari 40 persen secara spontan menyebutkan beralih ke hewan peliharaan mereka.

"Anak-anak yang mendapat dukungan dari teman hewan mereka dinilai oleh orang tua mereka, kurang merasa cemas dan tidak mnarik diri dari lingkungan sosial," katanya.

Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan Dennis Ownby MD, seorang dokter anak dan kepala departemen alergi dan imunologi di Medical College of Georgia, Augusta. Dia mengatakan dengan memelihara hewan peliharaan dapat menjaga kesehatan anak.

"Ketika seorang anak bermain dengan anjing atau kucing, hewan biasanya menjilatnya. Jilat itu memindahkan bakteri yang hidup di mulut hewan, dan paparan bakteri tersebut dapat mengubah cara sistem kekebalan anak merespons alergen lain," ujarnya.

GERIN RIO PRANATA

