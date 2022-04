Manfaat Sit up Tak hanya untuk Otot Perut, tapi Melatih Keseimbangan Tubuh

Ilustrasi sit up

TEMPO.CO, Jakarta - Sit up merupakan gerakan latihan otot perut yang dilakukan berbaring, kemudian mengangkat tubuh. Mengutip Healthline, sit up melatih otot dinding perut bagian depan tengah (rectus abdominis), otot lapisan dalam (transversal), dan otot samping (obliques), selain otot pengetul (fleksor) pinggul, dada dan leher.

Rentang gerak yang lebih besar, sit up menekan banyak otot daripada latihan crunch dan inti statis. Olahraga sit up tepat untuk latihan tambahan ideal program kebugaran. Sit up membuat postur tubuh menjadi lebih baik melatih otot punggung dan gluteal (kelompok otot untuk kestablian sendi panggul dan panggul).

Mengutip Men's Health, otot perut yang kuat sumber utama dari kekuatan seluruh tubuh. Sebab, otot perut dikenal sebagai core muscle atau otot inti. Jika otot ini kuat, mengangkat beban terasa ringan, lari pun lebih cepat, dan tidak cepat lelah saat berolahraga.

Manfaat sit up

1. Kekuatan otot perut

Sit up olahraga sederhana untuk meningkatkan kekuatan otot perut tanpa perlu berolahraga di gym. Mengutip publikasi ilmiah berjudul Pengaruh Sit Up Terhadap Massa Otot, sit-up sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat terhadap otot perut merupakan latihan yang menggunakan sistem energi predominan anaerob.

Ciri khususnya, pengerasan otot sangat kuat karena respons dari pembebanan dinamis yang cepat di bagian yang mengalami tekanan. Manfaat sit up bagi otot perut meningkatkan tonus otot, massa otot, dan serabut otot.

2. Menjaga keseimbangan dan kestabilan

Sit up yang tepat akan menjaga keseimbangan tubuh dan stabil saat beraktivitas sepanjang hari. Olahraga ini membuat kinerja bersamaan panggul, punggung bawah dan otot perut dengan pinggul. Keseimbangan tubuh berguna untuk mencegah kemungkinan terjatuh.

YOLANDA AGNE

