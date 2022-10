6 Jenis Makanan Ini Dapat Meningkatkan Daya Ingat

TEMPO.CO, Jakarta - Mengonsumsi makanan yang baik untuk kerja otak dapat berpengaruh pada daya ingat atau memori yang dibuat oleh otak. Mengutip Healthline, berikut beberapa makanan yang dapat meningkatkan kemampuan memori maupun daya ingat:

1. Ikan berlemak

Ikan salmon, trout, tuna albacore, herring dan sarden merupakan jenis ikan berlemak yang kaya akan omega-3. Otak memerlukan omega-3 untuk membangun sel otak, syaraf, serta kemampuan memori. Tak hanya itu, ikan juga efektif untuk menangkal penyakit alzheimer.

2. Kopi

Kopi mengandung kafein dan antioksidan yang dapat mendukung kesehatan otak. Kafein memiliki sejuta manfaat bagi tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, suasana hati membaik, serta konsentrasi lebih tajam. Minum kopi juga dipercaya dapat menurunkan resiko penyakit syaraf seperti parkinson dan alzheimer.

3. Blueberry

Blueberry kaya akan anthocyanin, senyawa dengan efek antiinflamasi dan antioksidan. Antioksidan tersebut yang berfungsi untuk menunda penuaan otak dan meningkatkan daya ingat.

4. Brokoli

Brokoli mengandung senyawa antioksidan serta kaya akan vitamin K. Menurut beberapa penelitian asupan brokoli dapat berpengaruh baik terhadap kemampuan daya ingat dan melindungi otak dari kerusakan.

5. Kacang

Menurut berbagai penelitian, kacang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Jantung yang sehat menandakan otak yang sehat pula. Menurut studi yang dilakukan pada 2014, wanita yang mengonsumsi kacang secara teratur memiliki ingatan yang lebih tajam dibandingkan wanita yang tidak makan kacang.

6. Jeruk

Jeruk kaya akan vitamin C yang baik untuk menghindari radikal bebas. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel otak. Selain itu, vitamin C mendukung kesehatan otak seiring bertambahnya usia dan dapat melindungi terhadap kondisi seperti gangguan depresi berat, kecemasan, skizofrenia, dan penyakit Alzheimer.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

