Selain Angka 4 dan 13, Berikut Sederet Angka Sial dari Berbagai Budaya

TEMPO.CO, Jakarta - Di berbagai kebudayaan di seluruh dunia, tentunya terdapat hal-hal yang dipercayai sebagai sesuatu yang mistis. Salah satunya adalah angka yang dipercaya dapat membawa kesialan. Contohnya adalah angka 13 yang identik dengan kesialan di negara-negara Barat atau angka 4 yang dianggap membawa kesialan di Cina dan Jepang.

Tak hanya kedua angka ini saja. Dikutip dari sejumlah sumber, berikut angka-angka yang dianggap membawa kesialan dari berbagai budaya:

Angka 7

Dikutip dari publikasi To Be or Not to Be Superstitious di Scinece Direct, di negara-negara Asia seperti Cina, Vietnam, dan Thailand asal usul angka 7 dianggap menjadi angka sial berkaitan dengan Juli yang merupakan bulan ketujuh. Banyak orang menganggap bahwa bulan ini merupakan bulan hantu dan orang-orang mempercayai bahwa mereka yang meninggal pada bulan ini akan menghantui orang-orang sekitarnya.

Angka 9

Selain angka 4, Jepang juga menganggap bahwa angka 9 juga merupakan angka kesialan. Diansir dari laman National Geographic, sama seperti angka 4 yang pengucapannya mirip dengan kata ‘kematian’. Angka 9 ditakuti di Jepang karena kedengarannya mirip dengan kata dalam bahasa Jepang untuk penyiksaan atau penderitaan.

Angka 39

Angka 39 mendapat anggapan yang buruk di Afghanistan. Sebuah laporan dari National Geographic menjelaskan bahwa banyak orang Afghanistan mengatakan bahwa angka 39 dapat diterjemahkan menjadi ‘morda-gow’, yang secara harfiah berarti 'sapi mati'. Selain itu, angka ini juga merupakan istilah slang yang terkenal untuk penyedia pelacur atau seorang mucikari. Sehingga ketika orang Afghanistan melihat mobil dengan nomor 39 di plat nomor, mereka menginterpretasikannya dengan hal lain.

Angka 666

Ketakutan akan angka 666 atau hexakosioihexekontahexaphobia merupakan angka yang dikaitkan dalam Alkitab dengan Antikristus. Mengutip laman Wolfram Mathworld, meskipun asal usul angka ini tidak sepenuhnya jelas, tetapi secara sederhana angka ini telah berhasil menakuti orang di seluruh dunia. Dalam Kitab Wahyu Apokaliptik Alkitab, Rasul Yohanes menyebut 666 sebagai ‘angka binatang’. Frasa ‘binatang’ sering ditafsirkan sebagai tanda iblis.

Angka 8

Meskipun angka 8 dianggap sebagai angka keberuntungan di negara Asia seperti Cina dan Jepang, di negara India angka 8 dianggap sebagai angka yang mendatangkan kesialan. Melansir laman National Geographic, angka 8 dipercaya menggambarkan garis tipis antara keberuntungan dan kesialan, baik dan buruk, atau surga dan neraka. Sehingga keberadaanya sering dianggap mistis oleh orang-orang India.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

