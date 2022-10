Mengenang Kepergian Christian Dior 65 Tahun Silam: Jejak Mahakarya Adi Busananya

TEMPO.CO, Jakarta -Nama Dior telah dikenal sebagai brand masyhur di banyak negara dan Christian Dior, sosok dibalik merk tersebut. Ia berperan sebagai pendiri sekaligus perancang banyak adi busana rumah mode tersebut.

Masterpiece

Pergelaran bernama “New Look” yang dirilis pada 12 Februari 1947 diperlihatkan di hadapan publik di Paris, Prancis 75 tahun lalu. Istilah New Look pertama kali dicetuskan oleh pemimpin redaksi majalah Harper’s Bazaar Caemel Snow.

Pergelaran perdana Cristian Dior pada saat itu mampu membuat publik kagum dan berhasil menyegarkan dunia fesyen. New Look disambut baik oleh Eropa Barat sebagai acara yang menarik dan dilirik banyak orang

Dilansir dari laman web Dior, busana yang ditampilkan Christian Dior dalam pergelaran itu ditonjolkan menyerupai angka delapan dan berbentuk seperti jam pasir. Model busana itu terlihat pada desain bahu yang bundar dan pinggang ramping. Sehingga, model pemakainya tampak lebih terlihat elegan dan manis.

“Saya menonjolkan bagian pinggang, volume pinggul, dan pada bagian dada. Agar desain saya lebih tahan lama, hampir semua kain dilapisi dengan percale atau taffeta, memperbarui tradisi yang telah lama ditinggalkan," kata Dior 75 tahun silam.

Hingga akhirnya, busana-busana yang ditampilan pada pergelaran New Look menjadi sangat popular di antara tahun 1940 hingga 1950-an dan memengaruhi perancang busana lain di seluruh dunia. Bahkan, Dior mendapatkan tawaran untuk menjadi desainer sejumlah klien terkemuka di Hollywood, dan berbagai negara Eropa. Hingga akhirnya, pegelaran New Look menjadikan Perancis sebagai negara rujukan fesyen dunia.

Pasca digelarnya pergelaran New Look, tampilan baru Dior langsung populer di kalangan pelanggan busana. Kelas menengah peminat fesyen pun juga mengikuti perluncuran itu. Bahkan, tidak sedikit wanita Eropa dan Amerika Serikat membuat sendiri pakaian yang serupa dengan desain yang dibuat Dior.

Pasca Perang Dunia II, muncul koleksi baru yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali mode mewah abad ke-19 dan Belle Poque Prancis. Pada 1949, Dior mengoleksi busana musim gugur yang terinspirasi oleh mitologi Romawi. Busana bernama Junon tersebut berbentuk model gaun dengan berhias payet, rhinestones, dan mutiara.

Profil Christian Dior

Christian Dior lahir pada 21 Januari 1905 di Granville, Prancis. Ia merupakan perancang busana Prancis yang kreasinya mendominasi mode dunia dalam dekade setelah Perang Dunia II .

Dior lahir dalam keluarga kaya dan dilatih untuk dinas luar...