6 Asupan Nutrisi yang Dibutuhkan untuk Kesehatan Mata

TEMPO.CO, Jakarta - Kesehatan mata sangat penting, karena termasuk salah satu panca indera untuk beraktivitas sehari-hari. Cara merawat kesehatan mata juga mengonsumsi berbagai asupan nutrisi. Kekurangan vitamin tertentu rentan berakibat meningkatkan risiko gangguan mata. Misalnya, katarak, glaukoma, dan degenerasi makula terkait usia.

American Academy of Ophthalmology menyarankan setiap orang untuk rutin melakukan pemeriksaan mata. Hal itu bermanfaat memantau kesehatan mata agar mencegah penyakit yang menyebabkan masalah penglihatan bisa segera ditangani.

Vitamin yang mendukung kesehatan mata

1. Vitamin C

Vitamin C menurunkan risiko katarak. Apabila dikonsumsi bersama nutrisi penting lainnya, vitamin C mampu memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia. Vitamin C bermanfaat memperlambat kehilangan ketajaman visual. Konsumsi vitamin harian jeruk, stroberi, pepaya, paprika hijau, dan tomat.

2. Vitamin E

Vitamin E melindungi berbagai sel di mata dari radikal bebas yang merusak jaringan sehat. Vitamin E bisa ditemukan dalam sumber protein nabati. Contohnya minyak safflower, jagung, kacang-kacangan, bibit gandum, dan ubi jalar.

3. Vitamin A

Vitamin A merupakan komponen protein rhodopsin. Zat yang mendukung mata melihat dalam keadaan minim cahaya. Mengutip Medical News Today, vitamin A mendukung fungsi kornea. Kekurangan vitamin A rentan mengalami mata kering dan rabun senja. Vitamin A terkandung dalam wortel, ubi, paprika merah, dan labu.

4. Vitamin B

Vitamin B3 mengurangi perkembangan penyakit glaukoma. Manfaatnya mengurangi penumpukan cairan di mata yang menekan saraf optik. Vitamin B1 disertai mecobalamin mengurangi gejala mata kering.

5. Asam lemak omega-3

Merujuk Vision Center, asam lemak omega-3 mengurangi perkembangan degenerasi makula. Omega-3 juga membantu mengatasi peradangan yang tersebab mata kering.

6. Lutein dan zeaxanthin

Lutein dan zeaxanthin mengurangi risiko penyakit mata kronis. Salah satunya menekan perkembangan penyakit katarak, sebagaimana dikutip dari American Optometric Association. Lutein merupakan pigmen karotenoid kelompok dengan vitamin A.

Lutein dan zeaxanthin bisa ditemukan dalam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Sumber asupannya antara lain brokoli, jagung, kacang polong, kesemek, dan jeruk keprok.

