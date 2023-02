10 Tips Move On dari Mantan Secara Dewasa Pasti Ampuh

TEMPO.CO, Jakarta - Sekarang, saatnya move on harus dewasa bukan labil kekanak-kanakan. Apalagi, jika hubungan Anda dengan si mantan telah mendalam. Kemungkinan sedih, galau, hingga stres akan Anda alami. Namun, kesedihan dari masa lalu ada baiknya jangan dibiarkan berlarut-larut.

Berikut ini cara move on terbaik dari mantan yang sudah Tempo rangkum dengan baik untuk Anda:

1. Ikhlaskan Apa yang Sudah Terjadi

Tips move on paling ampuh, yaitu Anda harus ikhlas terhadap semua kejadian manis-pahit yang dialami bersama mantan. Jika belum ada keikhlasan, semua aktivitas Anda terasa berat untuk dijalani. Hati yang menyangkal terhadap kenyataan justru membuat Anda tidak bisa berpikir jernih untuk hal yang lebih baik. Move on merupakan metode ampuh untuk sembuh dari masa lalu.

2. It's Okay to Not Be Okay

Dalam situasi ini, Anda berhak untuk merasa sedih. Move on perlu waktu tergantung juga pada personal seseorang. Namun, sebaiknya jangan lakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, menyakiti tubuh, dan mencukur rambut tak beraturan untuk melampiaskan amarah. Menonton film dan membuat personal diary tentang kisah Anda bisa menjadi solusi move on sehat serta dewasa.

3. Curhat ke Sahabat

Melibatkan orang lain seperti sahabat untuk mengetahui kisah cinta Anda dapat menjadi solusi move on. Ceritakan keadaan sebenarnya secara perlahan hingga emosi negatif Anda hilang. Namun, Anda tidak perlu untuk menangis histeris dan melakukan aksi fisik yang menarik perhatian banyak orang seperti memukul meja. Curhat juga menjadi solusi untuk mendengarkan diri Anda sendiri.

4. Refleksi dan Introspeksi Diri

Move on butuh refleksi dan introspeksi diri. Mulailah move on dengan mencatat apa yang telah Anda lakukan demi si dia. Juga catatlah apa yang harus Anda lakukan dan tidak lakukan untuk hari esok. Dengan demikian, diharapkan hari-hari Anda bisa dipenuhi semangat dan hal baik yang membahagiakan. Jika perlu, bacalah tips-tips untuk kesehatan mental.

5. Jalani Hobi

Proses move on dari mantan memang tidak mudah bagi banyak orang. Melakukan hobi yang Anda dambakan juga bisa hilang gairah. Namun demi move on, Anda perlu memaksa diri agar waktu diisi dengan aktivitas bermanfaat. Salah satu tutorial move on yang harus Anda coba adalah mulai melakukan hobi yang berpotensi memunculkan kegembiraan yang tidak terpikirkan. Hal tersebut juga mengajarkan Anda bahwa hidup akan baik-baik saja tanpa mantan.

6. Detox Sejenak dari Media Sosial

Media sosial bisa jadi sumber penambah kesedihan juga penyebab gagal move on. Teruslah paksa diri untuk detox sejenak dari penggunaan media sosial. Move on akan dipermudah jika Anda berkehendak melakukan hal-hal baik yang realistis tanpa terpengaruh berita-berita menyedihkan ataupun menggembirakan bagi orang lain. Jadilah produktif demi diri sendiri!

7. Stop! Kepo tentang Si Mantan

Cara cepat move on paling ampuh ialah berhenti kepo tentang si Dia. Kepo hanya akan menjadikan kehadirannya semakin melekat di benak Anda. Apalagi, jika Anda terus mengecek status media sosial untuk memantau kegiatannya. Bukankah hal tersebut penyebab gagal move on? Anda juga akan menyiksa diri sendiri dengan terus hidup tanpa gairah karena merenungi masa lalu.

8. Hindari Alasan untuk Bertemu

Bertemu mantan hanya membuang waktu move on Anda untuk mengulas masa lalu. Anda juga akan berfantasi tentang hubungan bersama dia dan memunculkan harapan untuk kembali. Lebih baik, lakukan move on dengan bertemu sahabat maupun kolega Anda. Bergembiralah bersama dengan membahas hal-hal tren seperti produk branded terbaru. Hindari pembahasan film, buku, tempat, atau peristiwa lainnya yang relevan dengan kisah cinta Anda bersama mantan.

9. Temukan Kembali Value Diri Sendiri

Saat menjalin hubungan, pasti waktu Anda dihabiskan bersama dan tentangnya yang menyebabkan kehidupan seperti tanpa batas. Termasuk memudarnya value Anda karena menuruti mantan demi menjaga hubungan. Untuk move on, bangkitkan kembali value diri sendiri. Baca kembali dan renungilah catatan tentang impian-impian Anda. Dengan demikian, move on akan berhasil membersamai kesuksesan Anda menggapai impian.

10. Mulai Jadwalkan Waktu Berolahraga

Berolahraga mungkin bukan pilihan untuk move on karena Anda malas bergerak atau tidak memiliki partner olahraga. Namun, berolahraga sendiri juga bisa membantu proses move on Anda. Mulailah dengan jogging, bersepeda, atau treadmill. Pengubahan lemak menjadi energi saat berolahraga bisa memicu munculnya hormon endorfin dan dopamin Anda. Move on dan sehat merupakan dua hadiah terindah!

NIA HEPPY LESTARI | ALFI MUNA SYARIFAH (CW)