Peregangan Statis, Apa Manfaatnya untuk Otot?

TEMPO.CO, Jakarta - Ada dua tipe peregangan saat berolahraga, dinamis dan statis. Peregangan dilakukan supaya tubuh terbiasa dengan gerakan sebelum berolahraga dan membantu pendinginan setelah berolahraga.

Apa itu peregangan statis?

Mengutip UW Health dalam artikel Dynamic Stretching Versus Static Stretching, peregangan statis dilakukan dengan cara membuat otot sampai batas terjauhnya dan menahan posisi itu setidaknya selama 15 detik hingga 20 detik.

Baca Juga: Waktu Terbaik Berolahraga untuk Bakar Lebih Banyak Lemak

Peregangan berfokus satu kelompok otot. Misalnya, duduk dengan kaki lurus ke depan dan mencoba meraih jari-jari kaki untuk meregangkan bagian belakang paha. Contoh lainnya, berbaring tengkurap sambil menarik kaki ke pinggul untuk meregangkan bagian depan paha.

X

Teknik peregangan yang diipilih tergantung tingkat aktivitas olahraga. Pilih dan lakukan peregangan yang sesuai untuk tubuh. Peregangan statis bisa dilakukan sebelum dan setelah olahragal Tapi, peregangan statis biasanya lebih baik dilakukan setelah berolahraga.

Manfaat melakukan peregangan statis

Mengutip publikasi Healthline, How and When to Include Static Stretching in Your Workout, peregangan statis memiliki beberapa manfaat. Peregangan statis di akhir olahraga meningkatkan kelenturan dan rentang gerak. Kelenturan rentang gerak yang lebih baik membantu untuk bergerak makin nyaman dan mudah.

Peregangan statis membantu mengurangi rasa sakit dan kekakuan. Otot yang tegang, kencang, atau terlalu banyak bekerja akan menyebabkan rasa sakit dan ketaknyamanan.

Peregangan statis juga mengurangi tingkat stres. Level stres tinggi menyebabkan otot terasa tegang dan kencang. Peregangan statis membantu untuk membuat otot kembali relaks.

Ketika peregangan statis dilakukan dengan latihan pernapasan akan mengurangi ketegangan mental dan kecemasan. Peregangan statis meningkatkan kelincahan, kecepatan, dan kekuatan otot saat berolahraga.

Pilihan Editor: Bangun Tidur Melakukan Peregangan, Apa Manfaatnya?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.